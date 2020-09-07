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Земля шар или…? Научный подход в поиске Истины

22:19. 7 сентября 2020 104 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x5iJMkaZ6ZY

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