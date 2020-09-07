Замполиты из Посполитой: как Польша поддерживает белорусскую оппозицию

Помощь протестующим граничит с вмешательством во внутренние дела Белоруссии.

Польша, наряду со странами Балтии, заняла наиболее непримиримую по отношению к законной власти Белоруссии позицию. Здесь раздаются горячие призывы о поддержке белорусской оппозиции, вещает пресловутая NEXTA, а готовность всячески поддерживать протестующих выражают на государственном уровне. Откуда столь настойчивое стремление принести соседям «демократию» и «европейские ценности» — разбирались «Известия».

В мечтах о Междуморье

Не секрет, что многие в Польше открыто ностальгируют по временам Речи Посполитой — и не просто ностальгируют. В Варшаве давно уже обсуждают проект «Междуморья»: гипотетического надгосударственного объединения Польши, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии, Венгрии, Румынии, Югославии, Чехии, Словакии и, возможно, даже Финляндии. Руководить этим монстром намереваются, естественно, сами поляки.В Варшаве любят вспоминать, как в XVI веке, после окончательного объединения с Великим княжеством Литовским, Польша находилась в зените могущества, простираясь от Черного моря до Балтийского.

Официальные круги Польши лелеют воспоминания о тех далеких временах и мечтают о возвращении былой мощи. Основы идеи «Речи Посполитой-2.0» заложил ещё до Второй мировой войны один из главных отцов нынешней польской государственности Юзеф Пилсудский. Он полагал необходимым создание огромного конфедеративного государства, которое должно простираться от Черного и Адриатического морей до Балтийского. «Пилсудский считал, что восстановление Речи Посполитой позволит государствам Центральной Европы избежать доминирования Германии или России. На сегодняшний день «мини-Речь Посполитая» выстраивается по периметру границ РФ», — считает аналитик Артём Баласанов.

К Белоруссии проект имеет самое прямое отношение. В сентябре 2016 года на конференции ОБСЕ в Варшаве белорусский оппозиционер Андрей Санников открыто заявил, что воплощение плана Междуморья могло бы помочь тем постсоветским республикам, которые не смогли войти в ЕС, оградив их от влияния России. Но сначала, по его словам, нужно разобраться с «диктатурой Лукашенко». Программа мероприятия, на котором прозвучали эти слова, включала в себя, среди прочего, дискуссию «Геополитическая ситуация в Междуморье (Intermarium) и её влияние на права человека в Беларуси».

Андрей Санников

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Стремление Варшавы привлечь на свою сторону именно белорусов объяснимо. Политолог Андрей Стариков отмечает, что следующим после Украины составным элементом, который апологеты Междуморья надеются развернуть в «нужную сторону», становится как раз Белоруссия. При этом особое внимание уделяется работе с белорусскими поляками — как они сами себя называют, «тутэйшими».

Стариков констатирует: «На корректировку общественного мнения рядовых белорусов, в свою очередь, работает сеть разветвленных НКО, львиной долей которых оперирует Польша. Деньги на «демократизацию» и «европеизацию» Беларуси идут в основном по линии американского Агентства по международному развитию при Госдепе США (USAID). Однако и Варшава, и Брюссель также вносят в общую корзину свой посильный вклад. Очередной заход Польши и США на создание буферной зоны от Балтики до Черного моря — это серьезный вызов для России и Беларуси, которой готовят место в плане «Междуморье».

Мощным оружием Варшавы в продвижении своих геополитических амбиций является широко известная программа «Восточное партнерство». К настоящему моменту входящие в «Восточное партнерство» страны разделились: Украина, Молдавия и Грузия подписали ассоциативные договоры с Евросоюзом; Азербайджан, Армения и Белоруссия — нет. Фактически в рамках ВП осуществляются две задачи. Первая: эффективнее «переварить» ту «добычу», что Евросоюз уже завоевал, — максимально привязав к себе Украину, Грузию и Молдавию, но не давая им доступа в собственно ЕС. Но куда более важной представляется задача номер два: попытаться вырвать из сферы влияния России те государства, которые сделали выбор в пользу Евразийского экономического союза.

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на собрании по случаю 10-летия программы «Восточное партнерство» в Брюсселе, 2019 год

Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Впрочем, политолог, специалист по Польше Станислав Стремидловский в беседе с «Известиями» отметил, что режим Лукашенко к программе «Восточного партнерства» относился сугубо потребительски и постоянно своих польских «партнеров» в этой сфере разочаровывал. «Официальный Минск с охотой участвовал в тех программах «Восточного партнерства», в рамках которых можно было получить какую-нибудь европейскую копеечку. Там же, где от белорусских властей требовались какие-то конкретные меры по демократизации общества, более активной защите прав человека, Минск сразу же начинал вести себя совершенно пассивно», — подчеркивает специалист.

Работа с зарубежными соотечественниками

Свидетельством претензий Польши на «имперский» статус является и её активная работа с диаспорами. Для Белоруссии это особенно актуально, поскольку в ней проживает около 300 тыс. поляков — главным образом в западных районах, особенно в Гродненской области. Вряд ли кто-то из них не знает, как получить «карту поляка». Имея эту карту, можно заниматься в Польше предпринимательской деятельностью или устраиваться на работу без специального разрешения, необходимого для иностранцев. Можно пользоваться бесплатным медицинским обслуживанием. Есть возможность бесплатно получать образование. Впрочем, это лишь основные преимущества.

Но есть и разнообразные «приятные мелочи», также доступные владельцу карты. Так, с нею при въезде в Польшу не нужно предъявлять на границе денежные средства (что необходимо для иностранцев), можно бесплатно посещать государственные музеи, иметь 37-процентную скидку на железнодорожные билеты, не платить денег за визу на долгосрочное пребывание в Польше.

Получить эту карту не так уж и сложно. Надо быть гражданином любой из республик экс-СССР, знать польский хотя бы на базовом уровне, как-то поддерживать национальные обычаи. Ну и следует доказать, что хоть один из родителей, бабушка или дедушка, прабабушка или прадедушка были поляками или имели польское гражданство.

Карта поляка

Фото: commons.wikimedia.org/Council of Ministers of the Republic of Poland

В крайнем случае, можно представить справку от какой-либо польской официальной организации, подтверждающую активное участие в деятельности на пользу польского языка и культуры. Если эти условия соблюдены, то «карту поляка» можно получить у ближайшего к месту жительства консула — предварительно подав письменное заявление и ряд документов. Карта действительна в течение десяти лет со дня выдачи.

Такая стратегия не случайна — Варшава пытается крепко привязать к себе диаспоры, сделав их своими надежными инструментами. Соответственно, белорусские поляки часто бывают на исторической родине, пропитываясь её настроениями. Неслучайно, что в последнее время именно Гродно превратился в один из главных центров деятельности белорусской оппозиции, ратующей за свержение Лукашенко. В польских СМИ периодически напоминают, что до войны в состав государства входили белорусские ныне Гродно, Брест и Пинск — дескать, неплохо было бы восстановить «историческую справедливость», если не сейчас, то в будущем. Сам Александр Лукашенко обвиняет Польшу в желании забрать себе Гродно.

Повод для беспокойства у Минска, безусловно, имеется. «В 2017 году польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский призвал вводить в Белоруссии обучение на польском языке. В это же время министр обороны Польши высказывался о необходимости пересмотра решений Ялтинского мира и, соответственно, восточных польских границ. И эти заявления возникают не на пустом месте, а при активной поддержке прозападно ориентированных НКО, финансировании оппозиционных лидеров, готовности принять митингующих, работе образовательных программ, прямой гуманитарной помощи в период коронавирусной эпидемии, организации рабочих мест и так далее», — отмечает кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Сотрудник погранслужбы на заставе около деревни Теребунь на границе с Польшей

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Впрочем, Станислав Стремидловский отметил, что официальных территориальных претензий восточному соседу Варшава не выдвигает. «Это больше продвигается на уровне публицистики, в то время как польские политики и чиновники в основном категорически отрицают наличие планов по присоединению каких-то белорусских земель. Я думаю, что в этом они не кривят душой. У Польши к Белоруссии претензии скорее политически-культурного плана. В Варшаве хотели бы, чтобы Белоруссия, как и Украина, вошла в зону польского влияния — но так, чтобы полякам не надо было бы брать на себя ответственность за судьбу этих земель. Понятно, что открыто об этом говорить не станут, но, думаю, Польшу устроило бы, если б Белоруссию постиг такой же экономический погром, что сейчас наблюдается на Украине. В этом случае польский рынок труда получил бы новые сотни тысяч дешевых рабочих рук, готовых поднимать экономику Польши», — говорит Стремидловский.

При поддержке населения

Кто именно в Польше в наибольшей степени заинтересован в смене власти в соседней стране? Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков сказал «Известиям», что польские политики учитывают в этом вопросе в том числе и общественное мнение. Он ссылается на данные опроса, проведенного социологическим агентством SW Research 11–12 августа 2020 года. В его ходе о необходимости поддерживать протестную кампанию в Белоруссии заявили 45,6% респондентов, а обратного мнения придерживалось лишь 18,9%.

«О необходимости поддержать белорусскую протестную кампанию чаще заявляли мужчины, чем женщины (51% против 41%). Наибольшей популярностью такое мнение пользуется среди жителей городов с населением от 100 до 199 тыс. человек. Отмечу, что именно в таких населенных пунктах кандидат от правящей ныне в Польше консервативной партии «Право и справедливость» Анджей Дуда в первом туре недавних президентских выборов опережал выдвиженца либеральной «Гражданской коалиции» Рафала Тшасковского. Однако и о явном водоразделе между польскими политическими лагерями по этому поводу говорить не стоит. Это одна из причин, почему в поддержку данной протестной кампании высказывались и представители «Права и справедливости», и их либеральные оппоненты», — отмечает Нейжмаков.

Марш солидарности с белорусским народом в Варшаве, Польша

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

В то же время, по мнению Нейжмакова, достаточно заметный общественный запрос среди граждан Польши на поддержку протестной кампании в Белоруссии может стать для правящей партии и руководства страны, скорее, вызовом. «Оппозиции всегда проще, при необходимости, повышать ставки — например, начав в будущем более активно делать заявления о том, что методы давления на соседнее государство и меры поддержки участников белорусской протестной кампании недостаточны. Правящая партия и руководство страны в таких случаях всегда более скованны в маневре. К тому же, как показывает мировой опыт, оппозиция в таких случаях довольно часто надеется, что протест в соседней стране подстегнет и уличные кампании в её собственной. Поэтому в перспективе ближайших недель протестная кампания в Белоруссии может обернуться головной болью именно для команды «Права и справедливости». Хотя вряд ли, конечно, навредит ей кардинально», — предполагает аналитик.

В свою очередь, Станислав Стремидловский рассказал «Известиям», что сейчас поддержку протестующих взял на себя кабинет премьер-министра Матеуша Моравецкого, руководствующийся принципами «европейской солидарности» — как ее понимают в Варшаве. «Моравецкий объявил о выделении средств на поддержку протестующих, о готовности предоставить им убежище в Польше — чем зарекомендовал себя в качестве одного из главных игроков на этом направлении. Впрочем, правительства приходят и уходят — но остаются государственные фонды по проведению восточной политики, есть устоявшийся круг экспертов по восточной политике. Эти люди сидят на своих местах по много лет — по десять, а то и по двадцать. И в той политике, что ведет Варшава на восточном направлении, очень сильно их участие. А это люди, придерживающиеся совершенно определенной идеологии — либералы, глобалисты…», — констатирует Стремидловский.

Нужно иметь в виду, что поддержка Польшей белорусской оппозиции не является только моральной. Например, Польша активно помогает оппозиционным СМИ. Но этого мало: в последнее время начала всплывать информация о том, что в разжигании протестов в Белоруссии дистанционно могут участвовать так называемые «Черные пауки» — Центральная группа психологических действий Войска Польского, базирующаяся в городе Быдгощ. Выделяются и деньги. 14 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал 50 млн злотых (свыше $13 млн) на различные программы, связанные с Белоруссией. Это не считая тех как минимум €140 млн, что Польша уже вложила в «развитие белорусской демократии» за минувшие десятилетия.

Пострадавшие белорусские протестующие, получившие бесплатную медицинскую помощь в Польше

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Финансирование, кстати, идет не только по линии государства — так, польский профсоюз «Солидарность» собрал для протестующих в Белоруссии 1 млн злотых (более €220 тыс.).

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Источник: https://nstarikov.ru/zampolity-iz-pospolitoj-kak-polsha-podderzhivaet-belorusskuju-oppoziciju-119002