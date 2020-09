Замполиты из Посполитой: как Польша поддерживает белорусскую оппозицию

Помощь протестующим граничит с вмешательством во внутренние дела Белоруссии.

Польша, наряду со странами Балтии, заняла наиболее непримиримую по отношению к законной власти Белоруссии позицию. Здесь раздаются горячие призывы о поддержке белорусской оппозиции, вещает пресловутая NEXTA, а готовность всячески поддерживать протестующих выражают на государственном уровне. Откуда столь настойчивое стремление принести соседям «демократию» и «европейские ценности» — разбирались «Известия».

Не секрет, что многие в Польше открыто ностальгируют по временам Речи Посполитой — и не просто ностальгируют. В Варшаве давно уже обсуждают проект «Междуморья»: гипотетического надгосударственного объединения Польши, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии, Венгрии, Румынии, Югославии, Чехии, Словакии и, возможно, даже Финляндии. Руководить этим монстром намереваются, естественно, сами поляки.В Варшаве любят вспоминать, как в XVI веке, после окончательного объединения с Великим княжеством Литовским, Польша находилась в зените могущества, простираясь от Черного моря до Балтийского.

Официальные круги Польши лелеют воспоминания о тех далеких временах и мечтают о возвращении былой мощи. Основы идеи «Речи Посполитой-2.0» заложил ещё до Второй мировой войны один из главных отцов нынешней польской государственности Юзеф Пилсудский. Он полагал необходимым создание огромного конфедеративного государства, которое должно простираться от Черного и Адриатического морей до Балтийского. «Пилсудский считал, что восстановление Речи Посполитой позволит государствам Центральной Европы избежать доминирования Германии или России. На сегодняшний день «мини-Речь Посполитая» выстраивается по периметру границ РФ», — считает аналитик Артём Баласанов.

К Белоруссии проект имеет самое прямое отношение. В сентябре 2016 года на конференции ОБСЕ в Варшаве белорусский оппозиционер Андрей Санников открыто заявил, что воплощение плана Междуморья могло бы помочь тем постсоветским республикам, которые не смогли войти в ЕС, оградив их от влияния России. Но сначала, по его словам, нужно разобраться с «диктатурой Лукашенко». Программа мероприятия, на котором прозвучали эти слова, включала в себя, среди прочего, дискуссию «Геополитическая ситуация в Междуморье (Intermarium) и её влияние на права человека в Беларуси».

Стремление Варшавы привлечь на свою сторону именно белорусов объяснимо. Политолог Андрей Стариков отмечает, что следующим после Украины составным элементом, который апологеты Междуморья надеются развернуть в «нужную сторону», становится как раз Белоруссия. При этом особое внимание уделяется работе с белорусскими поляками — как они сами себя называют, «тутэйшими».

Стариков констатирует: «На корректировку общественного мнения рядовых белорусов, в свою очередь, работает сеть разветвленных НКО, львиной долей которых оперирует Польша. Деньги на «демократизацию» и «европеизацию» Беларуси идут в основном по линии американского Агентства по международному развитию при Госдепе США (USAID). Однако и Варшава, и Брюссель также вносят в общую корзину свой посильный вклад. Очередной заход Польши и США на создание буферной зоны от Балтики до Черного моря — это серьезный вызов для России и Беларуси, которой готовят место в плане «Междуморье».

Мощным оружием Варшавы в продвижении своих геополитических амбиций является широко известная программа «Восточное партнерство». К настоящему моменту входящие в «Восточное партнерство» страны разделились: Украина, Молдавия и Грузия подписали ассоциативные договоры с Евросоюзом; Азербайджан, Армения и Белоруссия — нет. Фактически в рамках ВП осуществляются две задачи. Первая: эффективнее «переварить» ту «добычу», что Евросоюз уже завоевал, — максимально привязав к себе Украину, Грузию и Молдавию, но не давая им доступа в собственно ЕС. Но куда более важной представляется задача номер два: попытаться вырвать из сферы влияния России те государства, которые сделали выбор в пользу Евразийского экономического союза.

Впрочем, политолог, специалист по Польше Станислав Стремидловский в беседе с «Известиями» отметил, что режим Лукашенко к программе «Восточного партнерства» относился сугубо потребительски и постоянно своих польских «партнеров» в этой сфере разочаровывал. «Официальный Минск с охотой участвовал в тех программах «Восточного партнерства», в рамках которых можно было получить какую-нибудь европейскую копеечку. Там же, где от белорусских властей требовались какие-то конкретные меры по демократизации общества, более активной защите прав человека, Минск сразу же начинал вести себя совершенно пассивно», — подчеркивает специалист.

Свидетельством претензий Польши на «имперский» статус является и её активная работа с диаспорами. Для Белоруссии это особенно актуально, поскольку в ней проживает около 300 тыс. поляков — главным образом в западных районах, особенно в Гродненской области. Вряд ли кто-то из них не знает, как получить «карту поляка». Имея эту карту, можно заниматься в Польше предпринимательской деятельностью или устраиваться на работу без специального разрешения, необходимого для иностранцев. Можно пользоваться бесплатным медицинским обслуживанием. Есть возможность бесплатно получать образование. Впрочем, это лишь основные преимущества.

Но есть и разнообразные «приятные мелочи», также доступные владельцу карты. Так, с нею при въезде в Польшу не нужно предъявлять на границе денежные средства (что необходимо для иностранцев), можно бесплатно посещать государственные музеи, иметь 37-процентную скидку на железнодорожные билеты, не платить денег за визу на долгосрочное пребывание в Польше.

Получить эту карту не так уж и сложно. Надо быть гражданином любой из республик экс-СССР, знать польский хотя бы на базовом уровне, как-то поддерживать национальные обычаи. Ну и следует доказать, что хоть один из родителей, бабушка или дедушка, прабабушка или прадедушка были поляками или имели польское гражданство.

Карта поляка

Фото: commons.wikimedia.org/Council of Ministers of the Republic of Poland