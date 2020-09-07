В Минобре заявили о риске захвата корпорацией Bayer (Монсанто) рынка пшеницы в России В Минобрнауки увидели риски захвата российского рынка пшеницы — единственной отечественной культуры, которая до сих пор полностью обеспечивает себя посевным материалом. Как рассказали "Известиям" в министерстве, такая ситуация может возникнуть, если будут подписаны лицензионные соглашения российских селекционных компаний с мировым гигантом Bayer, который бесплатно передаст им гермоплазму пшеницы. В будущем агрофирмам придется платить роялти с проданных семян и открыть свои ноу-хау иностранцам, отмечают в РАН. Однако в Bayer и в Центре трансфера технологий опровергают заявления о том, что зарубежные ученые завладеют секретами наших селекционеров. К тому же лидерство по поставкам пшеницы легко потерять, если не идти в ногу с прогрессом.





Cами с семенами

Подписание лицензионных соглашений российских селекционных компаний с Bayer о передаче им гермоплазмы пшеницы в перспективе может обернуться постепенным захватом нашего рынка, рассказал "Известиям" директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Вугар Багиров. По его словам, РФ смогла выйти на лидирующие позиции в мире по экспорту зерна благодаря тому, что 98% возделываемой здесь пшеницы обеспечено отечественным селекционным материалом.

— В этих условиях ввоз в нашу страну иностранного генетического материала и его распространение на территории России является противоречащим тем поставленным государственным задачам, которые направлены на обеспечение продовольственной независимости и безопасности России, — заявил Вугар Багиров.

Он добавил, что и без заграничных технологий отечественные специалисты выводят новые сорта пшеницы.

— За последние пять лет в госреестр селекционных достижений включено более 40 сортов озимой и яровой пшеницы (каждый сорт создается 12–15 лет. — "Известия"). Более того, она имеет продуктивность на уровне мирового рекорда — до 140 ц/га и повышенное качество зерна. Причем речь идет именно о сортах, а не о гибридах, — сказал Вугар Багиров.

Справка "Известий"

Между сортом и гибридом есть разница. Если сорт можно пересевать много лет, и он дает устойчивый урожай, то гибрид "работает" один год. Обычно он дает урожай лучше, чем сорт, но по сути бесплоден. Поэтому сельхозпроизводители вынуждены покупать гибридные семена каждый год.

Трансферное окно

Заключение соглашений российских аграриев и Bayer — это следствие крупной сделки, совершенной в 2017 году. Тогда ФАС обязала химико-фармацевтическую группу, ведущую бизнес также в сфере сельского хозяйства, передать нашим компаниям свои технологии в области селекции семян и цифрового земледелия. В частности, гермоплазы — зародышевой структуры в виде семян. Это стало условием одобрения сделки по покупке Bayer американского производителя генно-модифицированных семян и пестицидов Monsanto. За взаимодействие между отечественными сельхозпроизводителями и Bayer отвечает открытый в Высшей школе экономики Центр трансфера технологий (ЦТТ).

— Центр создан для того, чтобы контролировать выполнение предписания ФАС России компании Bayer и, в частности, администрировать передачу гермоплазмы, молекулярных средств селекции и цифровых баз данных российским компаниям, а также для реализации образовательных и исследовательских проектов, которые повысят конкурентоспособность российских агрокомпаний, — рассказала "Известиям" менеджер ЦТТ НИУ ВШЭ Надежда Долматова.

Список первых получателей технологий был опубликован еще в прошлом году. В него вошли семь компаний, которые занимаются не только пшеницей, но и соей, кукурузой и масличным рапсом. Гермоплазму, которую во всем мире у Bayer можно купить только за большие деньги, в Россию отправят бесплатно. В ответ нужно заключить лицензионное соглашение, которое, как объяснили "Известиям" селекционеры, предполагает уплату роялти. Сразу ничего перечислять не нужно — лицензионные платежи не взимаются до вывода нового сорта или гибрида на рынок, а после этого на 10 лет нашим получателям дается существенный дисконт к рыночному размеру роялти. Впрочем, ученых волнует даже не финансовый вопрос.

— Согласно этому договору, российские селекционеры должны будут не только платить роялти с продажи семян, но и открыть все свои процессы создания гибридов для Bayer, — говорит бывший советник министра образования и науки, доктор сельскохозяйственных наук, профессор РАН Екатерина Журавлева.

Секретные технологии

В Bayer "Известиям" подтвердили, что после создания нового сорта или гибрида получатели должны быть готовы показать все селекционные записи касательно использования лицензионной гермоплазмы: произведенные скрещивания, селекции и/или производство потомства, размножение потомства семян и регистрация потомства.

— Данное требование относится только к селекционной деятельности с использованием гермоплазмы Bayer и не распространяется на остальную деятельность получателей. При этом Bayer не может в дальнейшем использовать результаты исследовательской деятельности компаний, участвующих в процессе технологического трансфера, — подчеркнули в компании.

Там добавили: это требование полностью соответствуют конвенции УПОВ (международный союз по охране новых сортов растений), международным правовым нормам и коммерческим практикам.

— Технологический трансфер работает в одном направлении — от Bayer к российским получателям, — пояснила "Известиям" Надежда Долматова. — Bayer ни в коем случае не завладевает никакими секретами или иной ценной информацией наших компаний, никто не обязан раскрывать Bayer формулу сорта, эти и подобные им тезисы в корне ложные. Так, компания-получатель не обязана раскрывать родословную собственных линий, может использовать кодовые названия для своего материала и так далее. Получатели должны лишь показать, на каком этапе была задействована гермоплазма Bayer — непосредственно в качестве родительской линии или для улучшения уже имеющегося материала на более ранних этапах скрещиваний. Именно от этого будет зависеть процент роялти, если конечный сорт или гибрид будет выведен на рынок и начнутся его продажи.

Этот момент также вызывает вопросы у специалистов. Вице-президент РАН Ирина Донник подчеркивает: делать отчисления придется с сорта или гибрида, ценность которого еще не будет понятна.

— Допустим, селекционеры возьмут гермоплазму у Bayer и получат гибрид или сорт. Но нужно еще лет пять, чтобы понять, как он себя поведет в конкретных эколого-географических условиях. И можно себе представить, что сорт покажет плохие результаты. А роялти уже нужно будет платить, причем еще на протяжении 10 лет, — опасается Ирина Донник.

Планы ФАС

Изначально, для того чтобы понять, какие именно культуры нужны российским семеноводам, ФАС в 2018 году сформировала наблюдательный совет по контролю за деятельностью ЦТТ. В него вошли представители антимонопольной службы, Минсельхоза и Минфина. После обращения экс-министра науки Михаила Котюкова в ФАС, в набсовет были добавлены специалисты Минобрнауки, в частности Вугар Багиров.

Как рассказали "Известиям" в ФАС, выбор культур для передачи гермоплазмы от Bayer российским селекционерам определялся следующими факторами:

— наличие у Bayer и Monsanto соответствующих культур, но не относящихся к ГМО;

— значение культур для российского АПК и уровень зависимости внутреннего рынка от импортного селекционного материала;

— наличие российских компаний, которые способны нарастить свою компетенцию в ходе технологического трансфера.

На вопрос, зачем России, почти на 100% обеспечивающей себя семенами пшеницы, нужна ее заграничная гермоплазма, в ФАС заявили, что компания "Байер АГ" несколько лет назад сделала большую ставку на пшеницу, что позволило включить ее в проект технологического трансфера.

Смотреть в будущее

Впрочем, и научный руководитель ЦТТ, директор Института права и развития ВШЭ — Сколково Алексей Иванов считает, что нужно уметь смотреть в будущее.

— Пшеница нам нужна, и это очевидно любому, кто видит картину целиком. Наше лидерство по пшенице продиктовано двумя факторами: во-первых, ключевые глобальные игроки не вкладывались в пшеницу с той же энергией, что в кукурузу, сою и другие коммерчески более привлекательные и менее сложные культуры; а во-вторых, сейчас конкуренция именно по пшенице резко обостряется, а в России состояние дел в селекции по этой культуре не сильно изменилось за последние десятилетия — это всё те же технологии селекции, что и раньше, — отметил он.

Алексей Иванов добавил: если не внедрять новые технологии и не шагать в ногу со всем миром, лидерство по пшенице очень легко утратить, особенно учитывая обострение конкуренции по этой культуре на экспортных рынках. В подтверждение своей мысли научный руководитель ЦТТ приводит ситуацию с семенами сахарной свеклы, 98% которых мы закупаем за рубежом.

— Наша зависимость по сахарной свекле или подсолнечнику такая большая в настоящий момент не столько потому, что мы не занимались этими культурами, сколько потому, что другие занимались ими лучше, — считает Алексей Иванов. — И в конце концов оказалось, что импортное предложение выгоднее, и рынок быстро заместил местные сорта более конкурентоспособными.

В пути

В списке культур в предписании ФАС, которые должны быть переданы российским селекционерам, числятся и овощные. Тем не менее пока речи о передаче их гермоплазмы не идет. А вот пшеница уже распределена по компаниям, которые в данный момент находятся в процессе подписания лицензионных соглашений.

— С тремя компаниями соглашения уже заключены. Сейчас эти получатели занимаются подготовкой документации для импорта гермоплазм в Россию, — подтвердили "Известиям" в Bayer. — Правовое регулирование в части передачи интеллектуальной собственности в сфере сельского хозяйства сейчас находится на стадии доработки. Мы надеемся, что данный вопрос будет решен в кратчайшие сроки при поддержке ФАС. С остальными четырьмя компаниями — участницами трансфера мы продолжаем вести переговоры, чтобы удовлетворить юридические требования всех сторон.

Пока несколько российских компаний поставили на паузу переговоры с корпорацией Bayer о трансфере технологий в области селекции, сообщал ранее РБК. Так, о приостановке заявили компании "Соевый комплекс" и "Павловская нива". Заместитель директора по научной работе — руководитель селекционно-семеноводческого центра агрофирмы "Павловская нива" Алексей Титаренко заявил "Известиям", что их не устраивают те условия, которые выдвигает Bayer.

— Они предоставляют гермоплазму, которую мы хотим использовать в гибридизации, и мы должны платить роялти. Допустим мы один раз использовали, получили сорт, но потом опять его использовали, и исходный материал в генотипе не исчезает, он передается. То есть фактически мы потом, используя их материал, будем полностью зависеть от Bayer, — пояснил он.

Впрочем, три из семи российских агрофирм не увидели никаких рисков.

— По кукурузе и подсолнечнику мы упустили свой рынок, отдали его иностранцам, — рассказал "Известиям" Руслан Абубекиров, заместитель директора по научной работе агрофирмы "Отбор", подписавшей лицензионное соглашение. — Но по пшенице, чтобы не отставать от мировых лидеров, надо обновлять свой исходный материал, должна поступать "новая кровь", чтобы двигаться дальше. Мы хотим эту гермоплазму использовать в скрещивании со своим материалом и получать новые гибриды, которые были бы конкурентоспособны с иностранной продукцией.

В настоящий момент компании "Агроплазма", "Отбор" и "Астра" уже подписали лицензионные соглашения и ждут передачи гермоплазмы. Расторгнуть сделку с Bayer невозможно, подчеркнули в Минобрнауки, однако министерство будет настаивать на тщательной проверке ввозимого материала российскими ведомствами.

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