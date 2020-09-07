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В Челябинской области открыли памятник Сталину

12:51. 7 сентября 2020 126 просмотров Один комментарий Опубликовал:


В Челябинской области в городе Куса установили еще один памятник Сталину.
В данном случае, памятник даже делать не пришлось, в сильно поврежденном состоянии он был обнаружен на дне городского пруда, где пролежал более 60 лет, когда попал под хрущевскую волну десталинизации.
После восстановления, он был вчера установлен на частной территории.
В отличие от многих новоделов, этот памятник "старой школы" весьма крут.







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6151348.html

Метки: памятники, сталин, Челябинск

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 12332 10906
    Руса 7 сентября 2020 в 15:36

    Хороший памятник и подарок к 75-летию Победы над
    гитлеровской Германией. И без всяких надписей видно, что
    на пьедестале стоит генералиссимус Сталин.

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    4

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