В Челябинской области открыли памятник Сталину
12:51. 7 сентября 2020 126 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Челябинской области в городе Куса установили еще один памятник Сталину.
В данном случае, памятник даже делать не пришлось, в сильно поврежденном состоянии он был обнаружен на дне городского пруда, где пролежал более 60 лет, когда попал под хрущевскую волну десталинизации.
После восстановления, он был вчера установлен на частной территории.
В отличие от многих новоделов, этот памятник "старой школы" весьма крут.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6151348.html
Хороший памятник и подарок к 75-летию Победы над
гитлеровской Германией. И без всяких надписей видно, что
на пьедестале стоит генералиссимус Сталин.