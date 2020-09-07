В Челябинской области открыли памятник Сталину

В Челябинской области в городе Куса установили еще один памятник Сталину.В данном случае, памятник даже делать не пришлось, в сильно поврежденном состоянии он был обнаружен на дне городского пруда, где пролежал более 60 лет, когда попал под хрущевскую волну десталинизации.После восстановления, он был вчера установлен на частной территории.В отличие от многих новоделов, этот памятник "старой школы" весьма крут.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6151348.html