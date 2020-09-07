Удар Батьки им не выдержать: Прибалтика под угрозой из-за ссоры с Лукашенко

После ссоры с Лукашенко экономику Прибалтики ждет серьезный кризис.

Прибалтийские политики одними из первых раскритиковали результаты белорусских выборов и первыми завели разговор о санкциях против Белоруссии.

Ну и пригрели у себя оппозиционершу Светлану Тихановскую. В очередной раз поставили выслугу перед Западом выше национальных интересов. Теперь же расхлебывать эту кашу придется простым литовцам.

Белоруссия не имеет выхода к морю, поэтому вынуждена сотрудничать с другими странами по транспортировке товаров через порты. Через один только порт Клайпеды прошло более 14 млн тонн белорусских грузов. Это, к слову, треть общего грузопотока.

Подумали ли об этом высокопоставленные политики Литвы? Нет! Президент страны Гитанас Науседа первым высказал Белоруссии «фи», встретился с Тихановской и начал выставлять себя опытным демократом.

Между тем Белоруссия перестанет сотрудничать с Литвой по транзиту грузов — это лишь вопрос времени. Тогда Клайпедский порт потеряет огромную выручку, государство — налоги, а каждый третий житель Клайпеды — работу.

«Государственный бюджет недополучит как минимум 30% налогов от грузопотоков. Например, для литовской железной дороги белорусские калийные удобрения — это сегодня основной груз», — заявил бывший депутат горсобрания Клайпеды Вячеслав Титов.

По словам депутата горсовета Вильнюса Ромуальды Пошевецкой, потери понесут не только порты, но и железные дороги, судовые агенты, строительные компании и многие другие.

«Лишившись белорусских грузов, Литва, безусловно, понесет убытки, и ударит это не только по Клайпеде. Литовские железные дороги, перевозчики, экспедиторы, судовые агенты, ремонтники, поставщики судового инвентаря, сектор автомобильного транспорта, строительные компании по поставке терминального оборудования — все получают доход от белорусских грузовых перевозок», — рассказала она.

Примечательно, что латвийским политикам не давал покоя успех соседей и они пытались переманить белорусов к себе. Лукашенко даже собирался посетить Ригу, но коронавирус помешал этим планам, а позже и поведение латвийских властей после выборов в Белоруссии.

Как и всегда, рядом осталась только Россия. Впрочем, в минусе от такого сотрудничества останется только Прибалтика. Тем более соответствующий план между Россией и Белоруссией был разработан еще в 2012 году, но тогда всё сорвалось, а теперь, наоборот, ситуация благоволит.

Ну, а прибалтам пора ставить национальные интересы выше прислуживания западным «партнерам», ведь эти деятели им ничем не помогут. А антироссийская политика не способствует хорошему сотрудничеству с Москвой. Очень сильно рискуют прибалтийские республики.

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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»