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Удар Батьки им не выдержать: Прибалтика под угрозой из-за ссоры с Лукашенко

05:30. 7 сентября 2020 270 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Удар Батьки им не выдержать: Прибалтика под угрозой из-за ссоры с Лукашенко | Русская весна

После ссоры с Лукашенко экономику Прибалтики ждет серьезный кризис.

Прибалтийские политики одними из первых раскритиковали результаты белорусских выборов и первыми завели разговор о санкциях против Белоруссии.

Ну и пригрели у себя оппозиционершу Светлану Тихановскую. В очередной раз поставили выслугу перед Западом выше национальных интересов. Теперь же расхлебывать эту кашу придется простым литовцам.

Белоруссия не имеет выхода к морю, поэтому вынуждена сотрудничать с другими странами по транспортировке товаров через порты. Через один только порт Клайпеды прошло более 14 млн тонн белорусских грузов. Это, к слову, треть общего грузопотока.

Подумали ли об этом высокопоставленные политики Литвы? Нет! Президент страны Гитанас Науседа первым высказал Белоруссии «фи», встретился с Тихановской и начал выставлять себя опытным демократом.

Между тем Белоруссия перестанет сотрудничать с Литвой по транзиту грузов — это лишь вопрос времени. Тогда Клайпедский порт потеряет огромную выручку, государство — налоги, а каждый третий житель Клайпеды — работу.

«Государственный бюджет недополучит как минимум 30% налогов от грузопотоков. Например, для литовской железной дороги белорусские калийные удобрения — это сегодня основной груз», — заявил бывший депутат горсобрания Клайпеды Вячеслав Титов.

По словам депутата горсовета Вильнюса Ромуальды Пошевецкой, потери понесут не только порты, но и железные дороги, судовые агенты, строительные компании и многие другие.

«Лишившись белорусских грузов, Литва, безусловно, понесет убытки, и ударит это не только по Клайпеде. Литовские железные дороги, перевозчики, экспедиторы, судовые агенты, ремонтники, поставщики судового инвентаря, сектор автомобильного транспорта, строительные компании по поставке терминального оборудования — все получают доход от белорусских грузовых перевозок», — рассказала она.

Примечательно, что латвийским политикам не давал покоя успех соседей и они пытались переманить белорусов к себе. Лукашенко даже собирался посетить Ригу, но коронавирус помешал этим планам, а позже и поведение латвийских властей после выборов в Белоруссии.

Как и всегда, рядом осталась только Россия. Впрочем, в минусе от такого сотрудничества останется только Прибалтика. Тем более соответствующий план между Россией и Белоруссией был разработан еще в 2012 году, но тогда всё сорвалось, а теперь, наоборот, ситуация благоволит.

Ну, а прибалтам пора ставить национальные интересы выше прислуживания западным «партнерам», ведь эти деятели им ничем не помогут. А антироссийская политика не способствует хорошему сотрудничеству с Москвой. Очень сильно рискуют прибалтийские республики.

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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1599420582

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 5186 3458
    малыш 7 сентября 2020 в 10:34

    Европейская страна под защитой НАТО не выдержит удара Бацки ?
    Неужели он дойдет до крайностей, и перестанет продавать в Россию белорусские креветки ?

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    2
    • 301 105
      Гостьмалыш 7 сентября 2020 в 12:19

      “Европейская страна под защитой НАТО” :)
      Назовите хотя бы одну страну, которая находится под защитой эфемерного понятия “нато”!
      “нато” уже давно отказалось защищать кого-либо ввиду отсутствия “защищалки”.
      А прое балтам официально об этом объявила : “ввиду отсутствия дорог!!!” абрамсы проваливают асфальт и рушат красивенькие но абсолютно ненадёжные мосты. Есть правда самолёты “нато”, но они уж очень редко летают по причине повального пьянства “натовцев”, которые не в состоянии влезть в кабину самолёта!!! Вот и приходится “нато” для виду держать в прое балтике отработавший парк “недосамолётов” а вылеты на перехват осуществлять из ( например Дании или мелкобритании”.
      А до “крайности” АГЛ уже довела его дальновидная политика. Он уже согласился на “начальника” Западного федерального округа.

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      1

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