Главная » История, Творчество

Тринадцать раз по пять. Из истории советских пятилеток

22:20. 7 сентября 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: histrf.ru @ Антон Трофимов

23 апреля 1929 года в Москве начала работу партийная конференция, утвердившая первый пятилетний план развития страны

Первым вопросом в повестке дня открывшейся в Москве 23 апреля 1929 года XVI всесоюзной конференции ВКП(б) стоял пятилетний план развития народного хозяйства — первой из тринадцати пятилеток, на которые с этого момента оказалась разделена история Советского Союза. Пятилетками мыслили руководители страны и советской промышленности, по ним определяли рост промышленности и другие важные показатели, ими, в конце концов, многие меряли и собственную жизнь. Но та, первая пятилетка, была особенной, и не только потому, что она заложила основу новой системы планирования, которой до тех пор не пользовался никто в мире и к которой позднее стали прибегать не только страны соцлагеря, но и вполне капиталистические государства вроде Индии, Пакистана, Франции и даже Южной Кореи и Японии. Первая советская пятилетка, по сути, должна была дать ответ на вопрос, станет ли страна индустриальной державой или так и останется крестьянской.

Почему именно пятилетки

Пятилетний период планирования был предложен действующим председателем Государственной плановой комиссии при Совнаркоме и одним из основных идеологов развития плановой экономики Глебом Кржижановским. Он выдвинул идею пятилетки исходя из того, что именно за пять лет реально построить с нуля крупное сооружение или предприятие, а значит, заявленные в пятилетних планах результаты будут вполне достижимы. Пятилетним циклам, по расчетам идеолога первых пятилеток, подчинялся и рост урожайности, и даже процесс перераспределения специалистов между предприятиями. Наконец, это был промежуток, отлично подходящий для среднесрочного планирования, поскольку он легко разделялся на пять годовых краткосрочных периодов и так же легко объединялся в привычные для страны десятилетия, представлявшие собой минимальный период долгосрочного планирования. Что же касается задач, ставившихся в рамках каждого пятилетнего плана, то их формулирование начиналось с низового уровня; эти предложения аккумулировались в Госплане и согласовывались с руководством партии и правительством, а в итоге утверждались партийными съездами или народными депутатами.

Первая пятилетка

Главным документом первой пятилетки, охватившей период с 1 октября 1928-го по 1 октября 1932 года, определили «Директивы по составлению пятилетних планов развития народного хозяйства», которые в 1927 году утвердил XV съезд ВКП(б). На основе этих директив был составлен план, который в апреле 1929 года утвердила XVI партконференция, а затем в мае V съезд Советов СССР превратил в руководящий документ. Первая пятилетка решала четыре основные задачи, которые позволяли стране воссоздать, а то и создать с нуля многие индустриальные сферы: восстановление транспортной инфраструктуры, распределение производственных мощностей по территории страны, развитие добывающих и перерабатывающих предприятий и трансформацию энергетического комплекса. Проще всего было с последним: действовавший на тот момент план электрификации России — ГОЭЛРО — отчасти уже начал решать эту задачу. С остальным было труднее, многое приходилось создавать буквально на голом месте или на руинах. И тем не менее первая пятилетка была завершена всего за четыре года и три месяца, а по её результатам объем промышленной продукции вырос в два с лишним раза. Это очень хорошо видно на примере обеспечения Красной Армии бронетехникой, что было одной из важнейших задач первой пятилетки: если в 1929 году у нее на вооружении стояли 65 танков и 92 бронеавтомобиля, то в 1932 году — 1401 и 213 соответственно.

Военная пятилетка

В 1938 году, по окончании второй пятилетки, проходившей под лозунгом коллективизации и повышения уровня жизни советских граждан, стартовала третья, которая должна была завершиться в 1942 году. К её началу было совершенно очевидно, что мир все быстрее и быстрее движется к началу новой глобальной войны, и потому основное внимание в пятилетних планах было уделено, по сути, подготовке к ней. Вместо «больше, больше, как можно больше!» главным лозунгом стали слова: «лучше, лучше, как можно лучше!», что немедленно сказалось на показателях экономического роста. Таких колоссальных цифр, которыми потрясала иностранных экономистов первая пятилетка, страна уже не показывала, зато наладила проектирование и выпуск образцов техники, которые мало в чем уступали заграничным. Прежде всего это касается, конечно, военной сферы: именно в ходе третьей пятилетки были созданы такие легенды Второй мировой войны, как танк Т-34, пистолет-пулемет ППШ, самозарядная винтовка СВТ-40, истребитель МиГ-3, бомбардировщик Пе-2 и штурмовик Ил-2. Завершить пятилетку так, как планировалось, помешала война, но даже с учетом этого результаты были недалеки от запланированных.

Пятилетка, ставшая семилеткой

Две послевоенные пятилетки — четвертая (1946-1950) и пятая (1951-1955) — были призваны решить в первую очередь задачу восстановления советской промышленности, разрушенной в военные годы, и вернуть уровень жизни в стране хотя бы к довоенным показателям. Задачей же шестой пятилетки, план которой утвердили на знаменитом ХХ съезде КПСС, был полуторный рост производства и развитие прежде всего прогрессивных наукоемких отраслей, в том числе и стремительный рывок в космос. Пятилетка уже шла полным ходом, уже был отправлен на околоземную орбиту первый спутник, когда в 1959 году советский лидер Никита Хрущев со свойственной ему энергией вдруг объявил переход от пятилетнего плана к семилетнему. Это, согласно хрущевскому замыслу, должно было стать первым этапом на пути построения коммунизма в СССР к 1980 году — за три семилетки. Но добиться запланированного эксцентричному Никите Хрущеву не удалось: в 1964 году он был отправлен в отставку, а сменивший его Леонид Брежнев в 1966 году вернул привычные пятилетки.

Последняя пятилетка

На завершившемся 9 июня 1990 года I Съезде народных депутатов СССР, ставшем одним из примеров стремительных политических реформ в стране, среди прочих документов был принят и очередной, 13-й пятилетний план развития советской промышленности. Рассчитанный на 1991-1995 годы, он в качестве главной задачи ставил вывод экономики страны из рецессии, восстановление экономического роста и, как обычно, «дальнейшее повышение благосостояния и уровня жизни советских граждан». Впрочем, задачи и планы очередной пятилетки были приняты как бы среди прочего, поскольку основные обсуждения и дискуссии съезда были посвящены совсем не ей, а тому, по какому пути пойдет дальнейшее развитие Советского Союза. Так что нет ничего удивительного в том, что и реализовать положения плана тринадцатой пятилетки не удалось: вскоре после того, как она стартовала, СССР просто перестал существовать. В пришедшем ему на смену Содружестве Независимых Государств, равно как и в каждой отдельной стране, которые входили в него, плановая экономика рассматривалась как абсолютное зло, её либерализация — безусловное благо, а «повышение уровня благосостояния граждан» и вовсе было объявлено делом рук самих граждан.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/trinadcat-raz-po-pjat-iz-istorii-sovetskih-pjatiletok-118760

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Укротитель «Союза». Как герой войны спас космическую программу СССР
...войну сбивали трижды. Один раз он больше четырёх суток ..., которых хватило бы на пять жизней, полных приключений. Но...белой вороной». Он на тринадцать лет старше первого космонавта Земли..., самых удачных лет в истории советской космонавтики. Он оставил после ...
Мифы США. "Ревущие коровы" советского ВМФ
...оставались в 3—4 раза шумнее американских АПЛ типа...лодка сопровождала ударное соединение тринадцать часов. За это время...Атрина», в которой участвовало пять субмарин проекта 671РТМ — К...и ярким судном в истории советского подводного кораблестроения. Этот проект...
Мир коммунизма — дерзкий мир больших желаний и страстей
...полной невосполнимых утрат и драматизма истории советского государства составлена, — не... ему интеллигентностью никоим разом не оспаривал критику и...». Зато я знал в тринадцать лет, Что сказано — ... и неумолимая разница в пять лет (Твардовский старше), ...
История одного изобретателя. Глеб Котельников
...изобретателю исполнилось всего тринадцать лет, он самостоятельно... перевернулся несколько раз в воздухе и...конструктору исполнилось пятьдесят пять лет) Глеб ...устройств в дар Советскому правительству. За ...исследование на тему «История парашюта и развитие...
Забавная история слов и выражений
...замысловатый отпечаток в истории человечества, уже хотя...очередной серии кабачка “Тринадцать стульев”. Там была ...Старый хренПомните, сколько раз мы слышали это ... создания репортажей на советском телевидении. «Давайте ...в армии. Каждый пятый горожанин-призывник в...
Иван Ефремов. История великого провидца
... коллекций, являющихся гордостью советской науки, необходимость их ... случай в послевоенной истории Союза писателей, когда... исследования в Монголии пять раз награждался премиями Президиума АН... ему последней. Через тринадцать лет после публикации "Туманности...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)