Трамп. Немецкое восстание в США (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

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А ларчик просто открывается: назови англосаксов так, как есть – https://mmanificarum.blogspot.com/p/blog-page_14.html, и всё встаёт на свои места. А откуда они набились в пиндосию – вопрос вообще десятый. Их и из черты оседлости Российской империи, как грязи, и ашкеназов из Германии тоже дохрена, шо аж немецких (тайч-идиш) школ понаоткрывали. Так штыы, агент Дональд – ашкеназ в квадрате по немецкому папе и шотландской жыдовке https://ru.wikipedia.org/wiki/Шотландия#/media/Файл:Royal_Arms_of_the_Kingdom_of_Scotland.svg маме колена Иуды, иначе хрен бы он в презики попал…