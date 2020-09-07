Сводки от ополчения Новороссии 07 сентября 2020
- 13:54 ВСУ ударили по пригороду Донецка — экстренное заявление Армии ДНР.
- 12:38 МОЛНИЯ: Глава ДНР принял решение по позициям ВСУ под Горловкой.
- 11:58 Украинский губернатор призвал снять блокаду с ЛНР.
- 10:47 Огонь украинских карателей и подрыв машины ВСУ: сводка с Донбасса.
- 10:38 Гидна видсич.
- Вчера 22:30 «Готовится провокация» — экстренное сообщение Армии ЛНР.
ВСУ ударили по пригороду Донецка — экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Народной милиции ДНР.
Невзирая на принятые украинской стороной дополнительные меры по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, боевики ВСУ продолжают дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения.
Нарушив режим прекращения огня, боевики 3 батальона 79 одшбр совершили неприцельную огневую провокацию с применением АГС по поселку шахты «Трудовская».
Кроме этого, нашими наблюдателями отмечено проведение инженерных работ четырьмя боевиками в зоне ответственности 53 бригады в районе н. п. Богдановка.
Защитники Республики на данные провокации не поддавались, огонь не открывали, вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня.
В рамках координационного механизма украинская сторона своевременно уведомлена об огневой провокации и проводимых инженерных работах. Ожидаем информации от украинской стороны и принятии командованием ВСУ своевременных мер и наказания виновных, как это прописано в принятых договорённостях
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МОЛНИЯ: Глава ДНР принял решение по позициям ВСУ под Горловкой
Глава ДНР Денис Пушилин принял решение по ситуации у н. п. Шумы, где украинские военные ранее незаконно возвели инженерные сооружения, противоречащие соглашению о прекращении огня.
Напомним, ранее власти ДНР пригрозили уничтожить упомянутые сооружения утром 7 сентября, если они не будут демонтированы украинской стороной.
Только что в редакцию «Русской Весны» поступило заявление официального представителя УНМ ДНР Эдуарда Басурина о решении Главнокомандующего Дениса Пушилина:
«В ходе наблюдения за участком вблизи линии соприкосновения у н. п. Шумы начиная с 5 сентября была замечена определенная активность со стороны украинских вооруженных формирований.
На данный момент пока невозможно точно установить, направлены ли эти действия на демонтаж незаконно сооруженных позиций или же наоборот на еще большее их укрепление с целью эскалации обстановки.
После доклада Главе Донецкой Народной Республики о происходящем в районе населенного пункта Шумы, им было принято решение продолжить наблюдение за ситуацией и перенести начало операции по устранению украинских укреплений на 10.00 9 сентября 2020 года.
При этом украинская сторона все еще имеет возможность самостоятельно устранить допущенные нарушения дополнительных мер по усилению режима прекращения огня и в срок до 22.00 8 сентября 2020 года предоставить сведения о письменно зафиксированном факте демонтажа незаконно сооруженных укреплений.
Однако, Главнокомандующий также обозначил, что его приказ об устранении данных сооружений не отменен, а отсрочен.
Соответственно, при обнаружении признаков укрепления подлежащих демонтажу позиций или же в случае неустранения Киевом допущенных нарушений до обозначенного срока, с нашей стороны будут немедленно предприняты меры противодействия с целью защиты наших граждан и территории Республики от произвола украинских вооруженных формирований».
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Украинский губернатор призвал снять блокаду с ЛНР
Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, который управляет подконтрольной Украине частью Луганской области, считает, что необходимо восстанавливать экономические связи с ЛНР. По его мнению, такой шаг будет выгоден обеим сторонам.
Такое заявление Гайдай сделал журналистам в Северодонецке, который сейчас на Украине играет роль столицы Луганской области.
Чиновник называет разрыв экономических связей с республиками «политической спекуляцией», которая нанесла хозяйству региона ощутимый экономический ущерб. Он подтверждает свои слова простейшими расчетами. По словам Гайдая, от разрыва связей область ежегодно теряет около двух миллиардов гривен (5,5 миллиарда рублей), то есть примерно 8 миллиардов гривен за четыре года (почти 22 млрд рублей). За эти деньги можно было бы построить хорошие дороги или объекты инфраструктуры. К примеру, стоимость строительства областной больницы составляет 5 миллиардов гривен (13,5 миллиарда рублей).
Чиновник считает, что именно экономическая блокада привела к прекращению хождения гривны в ЛДНР:
О прекращении транспортного сообщения с республиками и отмене перемещения грузов Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил в марте 2017 года.
В Киеве предложение главы Луганского ОГА пока официально не прокомментировали.
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Огонь украинских карателей и подрыв машины ВСУ: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам брифинга официального представителя Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксированы две огневые провокации, что является нарушением дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.
С позиций 23-го батальона 56-й бригады по приказу военного преступника Иванова была совершена огневая провокация в направлении «Вольво-Центра» г. Донецка с применением стрелкового оружия.
Также боевики мотопехотного батальона 54-й бригады со своих позиций в районе н. п. Троицкое совершили провокацию с применением АГС. Выстрелы были неприцельными и не угрожали жизни наших военнослужащих и мирных граждан.
В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данных фактах.
Не имея поводов обвинить Народную милицию в несоблюдении Минских договоренностей, украинское военное командование не оставляет попыток дискредитировать Народную Республику с привлечением пропагандистов 74 Центра информационно-психологических операций и подконтрольных СМИ, под общим руководством штаба «ООС».
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В преддверии начала действия ультиматума Главы ДНР Дениса Пушилина 7 сентября, противник решил заранее обвинить НМ ДНР в нарушении режима прекращения огня с целью отвлечь внимание общественности от собственных нарушений условий перемирия, а также скрыть небоевые потери и представить их как результат якобы обстрелов с нашей стороны.
Ранее мы сообщили, что из-за нарушений требований безопасности на позициях 79-й бригады в районе н. п. Красногоровка был спровоцирован пожар, в котором пострадали три боевика ВСУ.
В настоящее время военный преступник командир 79-й бригады Луценко дает объяснения по вскрытым фактам небоевых потерь соединения.
По уточненным данным, пожар был локализован и боевики посчитали, что участки с выжженной травой можно считать разминированными, в результате еще один военнослужащий получил минно-взрывную травму, после которой штаб «ООС» поспешил лживо обвинить НМ ДНР в обстреле с применением ВОГ-17.
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Похожая ситуация сложилась в зоне ответственности 54-й бригады ВСУ в районе н.п. Верхнеторецкое, где, по данным штаба «ООС», удалось ликвидировать пожар, в котором якобы пропали без вести двое военнослужащих ВСУ, а позже командование ОТГ «Восток» сообщило об их подрыве на минном поле.
Кроме того, в районе населённого пункта Новгородское на собственной мине подорвался автомобиль, предположительно, авторазливочная станция АРС-14 из состава 18-го батальона 35-й бригады ВСУ.
По предварительным данным, в результате подрыва двое военнослужащих — матрос Волков Р.Н и сержант Семиволос В.О., — находившиеся в автомобиле, получили ранения.
Комиссией штаба «ООС» проводится разбирательство.
Представительство ДНР в СЦКК продолжает, при содействии Миссии ОБСЕ, осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью, обеспечивая непрерывное функционирование Донецкой фильтровальной станции и насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водовода в районе н. п. Васильевка.
За прошедшие сутки сотрудниками МЧС на территории Донецкой Народной Республики проведено 8 обследований территорий, взрывоопасных предметов не обнаружено.
Также отмечаем слаженную работу Межведомственного оперативного штаба ДНР по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, осуществлению контроля и организацию пропуска граждан через контрольный пункт въезда и выезда «Еленовка» на линии соприкосновения между Донецкой Народной Республикой и подконтрольной Киеву территорией, который будет открыт 7 сентября с 9.00 до 18.00.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Гидна видсич
Можно обратить внимание, что подобные "цыкавы новыны", слабо отличаются от подобных же опусов времен Порошенко. Так что "президент мира" держит марку.
Кроме этой виртуальной войны с Россией, где Украина таки несет потери, вчера еще два ВСУшника подорвались на минах на территории ДНР.
Кроме того, на той неделе сообщалось о существенных потерях ДНР на южном направлении (называлось цифры от 5 до 17 человек – 200х и 300х) и еще двух подрывах ВСУшников на фронте в ДНР (2 200х)
На сегодня анонсировали артиллерийские удары ДНР по позициям ВСУ под Горловкой. И это не считая традиционных жалоб на обстрелы друг друга из различного оружия.
В общем, очередное "перемирие" цветет и пахнет.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
«Готовится провокация» — экстренное сообщение Армии ЛНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Народной милиции ЛНР.
Несмотря на действующее перемирие и согласованные украинской стороной в СЦКК меры по усилению и контролю соблюдения условий режима прекращения огня, командование «ООС» не в состоянии полностью контролировать действия боевиков ВСУ.
Так, за прошедшие сутки нашими наблюдателями зафиксирована перестрелка на позициях 8-й роты 3-го батальона 14-й бригады в районе населённого пункта Причепиловка. В целях исключения обвинений, в рамках координационного механизма, украинская сторона в СЦКК уведомлена о данных фактах.
По оперативным данным наших источников, в результате перестрелки двое военнослужащих получили огнестрельные ранения, один из которых погиб, второй находится в тяжелом состоянии.
С целью сокрытия небоевых потерь командир бригады Войченко, по согласованию с командованием ОТГ «Север», принял решение представить убитого военнослужащего как погибшего в результате обстрела со стороны ЛНР.
В свою очередь наблюдатели СММ ОБСЕ, патрулирующие в данном районе, и представители ЛНР СЦКК факт нарушения режима прекращения огня со стороны наших подразделений не фиксируют.
Командование Народной милиции ответственно заявляет, что подчиненные подразделения строго выполняют условия действующего перемирия и огонь не открывают.
Мы призываем украинское командование навести порядок в своих подразделениях и выполнить условия действующего перемирия.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
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