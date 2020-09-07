Сводки от ополчения Новороссии 07 сентября 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам брифинга официального представителя Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксированы две огневые провокации, что является нарушением дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.

С позиций 23-го батальона 56-й бригады по приказу военного преступника Иванова была совершена огневая провокация в направлении «Вольво-Центра» г. Донецка с применением стрелкового оружия.

Также боевики мотопехотного батальона 54-й бригады со своих позиций в районе н. п. Троицкое совершили провокацию с применением АГС. Выстрелы были неприцельными и не угрожали жизни наших военнослужащих и мирных граждан.

В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данных фактах.

Не имея поводов обвинить Народную милицию в несоблюдении Минских договоренностей, украинское военное командование не оставляет попыток дискредитировать Народную Республику с привлечением пропагандистов 74 Центра информационно-психологических операций и подконтрольных СМИ, под общим руководством штаба «ООС».

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В преддверии начала действия ультиматума Главы ДНР Дениса Пушилина 7 сентября, противник решил заранее обвинить НМ ДНР в нарушении режима прекращения огня с целью отвлечь внимание общественности от собственных нарушений условий перемирия, а также скрыть небоевые потери и представить их как результат якобы обстрелов с нашей стороны.

Ранее мы сообщили, что из-за нарушений требований безопасности на позициях 79-й бригады в районе н. п. Красногоровка был спровоцирован пожар, в котором пострадали три боевика ВСУ.

В настоящее время военный преступник командир 79-й бригады Луценко дает объяснения по вскрытым фактам небоевых потерь соединения.

По уточненным данным, пожар был локализован и боевики посчитали, что участки с выжженной травой можно считать разминированными, в результате еще один военнослужащий получил минно-взрывную травму, после которой штаб «ООС» поспешил лживо обвинить НМ ДНР в обстреле с применением ВОГ-17.

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Похожая ситуация сложилась в зоне ответственности 54-й бригады ВСУ в районе н.п. Верхнеторецкое, где, по данным штаба «ООС», удалось ликвидировать пожар, в котором якобы пропали без вести двое военнослужащих ВСУ, а позже командование ОТГ «Восток» сообщило об их подрыве на минном поле.

Кроме того, в районе населённого пункта Новгородское на собственной мине подорвался автомобиль, предположительно, авторазливочная станция АРС-14 из состава 18-го батальона 35-й бригады ВСУ.

По предварительным данным, в результате подрыва двое военнослужащих — матрос Волков Р.Н и сержант Семиволос В.О., — находившиеся в автомобиле, получили ранения.

Комиссией штаба «ООС» проводится разбирательство.

Представительство ДНР в СЦКК продолжает, при содействии Миссии ОБСЕ, осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью, обеспечивая непрерывное функционирование Донецкой фильтровальной станции и насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водовода в районе н. п. Васильевка.

За прошедшие сутки сотрудниками МЧС на территории Донецкой Народной Республики проведено 8 обследований территорий, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Также отмечаем слаженную работу Межведомственного оперативного штаба ДНР по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, осуществлению контроля и организацию пропуска граждан через контрольный пункт въезда и выезда «Еленовка» на линии соприкосновения между Донецкой Народной Республикой и подконтрольной Киеву территорией, который будет открыт 7 сентября с 9.00 до 18.00.

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