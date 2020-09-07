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Подобно тому, как бумеранг возвращается к бросившему его охотнику, лишь если он не попал в цель, так и человек возвращается к самому себе и обращает свои помыслы к самоактуализации, только если он промахнулся мимо своего призвания…
Маленький мальчик :” Пап, а почему два кольца на машине, где жених и невеста ? ” – А это , сынок, начальный счёт, 0:0 !”
Маленький мальчик :” Пап, а , пап ! А как называется жених после свадьбы ? – Лучше тебе и не знать , сынок !”