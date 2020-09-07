Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 сентября 2020
- 16:45 Приговор убийцам Хашогги.
- 09:23 Нам незачем тягаться с Россией в Сирии — проще вывести войска, — американский эксперт.
- 09:08 Турция нашла у прилетевших на отдых россиян коронавирус.
- Вчера 22:51 Страшная стена огня в Сирии: Дамаск обратился к армии России за помощью (+ФОТО, ВИДЕО).
Приговор убийцам Хашогги
Сообщают, что в Саудовской Аравии вынесен окончательный приговор убийцам саудовского диссидента Хашогги, которого обманом заманили в саудовское консульство в Турции, убили и расчленили по распоряжению наследного принца Мохаммеда бин Салмана.
В итоге, сам МБС ожидаемо ушел от правосудия, сделав вид, что он не причем, а виноваты исполнители, которые перестарались.
Исполнителей, которым ранее грозили смертной казнью, осудили на тюремные сроки.
5 человек непосредственно убивавших и пиливших Хашогггу на куски хорошего саудовского мяса (которое позднее спрятали) под релаксирующую музыку, осудили на 20 лет тюрьмы.
Еще трое получили от 7 до 10 лет. Остальные отделались легким испугом. Не удивлюсь, если через несколько лет, тех кого посадили, по-тихому помилуют и выпустят на свободу, так как они выполняли приказы и на показательном процессе помалкивали насчет главного заказчика. Полагаю, их также ждет солидная материальная компенсация, которую получат их семьи. Без лишнего шума конечно же.
Не то, чтобы Хашоггу было сильно жаль, так как он сам призывал отрезать головы сирийским солдатам в Хомсе. В какой-то мере карма его настигла. Но с другой стороны, весьма забавно было смотреть, как "цивилизованное международное сообщество" пыталось не заметить причастность руководства Саудовской Аравии к организации зверского убийства на территории официального дипломатического представительства. Так что тут дно пробила не только Саудовская Аравия, но и "международное сообщество", которое съело ту версию, которую ему скормили.
Главный выгодоприобретатель этой истории – Турция, которая благодаря тайной прослушке саудовского консульства, смогла подцепить саудовскую монархию на крючок и обменять свое частичное молчание на целый ряд ништяков от Саудовской Аравии и США, которые всеми силами стремились похоронить дело Хашогги.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Нам незачем тягаться с Россией в Сирии — проще вывести войска, — американский эксперт
Не так давно в Сирии четверо американских военнослужащих получили травмы в ходе своеобразной международной гонки с участием российских войск. «Подобные инциденты выводят на передний план вопрос, не обращать внимания на который становится опасно: а что американские войска вообще делают в Сирии?» — пишет в своей статье для Business Insider специалист по международным отношениям Кристофер Мотт.
На протяжении почти десяти лет Вашингтон и его союзники пытались свергнуть правительство в Дамаске. Однако самым большим их достижением на данный момент, по-видимому, остаётся расширение гражданской войны и введение губительного санкционного режима, который в свою очередь, закладывает основу для возникновения хаоса — манны небесной для разномастных радикалов.
При этом, как подчёркивает автор, частичную оккупацию сирийской территории нельзя оправдать плачевным состоянием отношений между Вашингтоном и Москвой.
«Даже если кто-то и считает, что конкуренция с Россией в рамках великодержавного соперничества играет большую роль, то присутствие США в Сирии противоречит этой цели, так как там нет никаких призов, за которые стоило бы драться с русскими», — отмечает Мотт.
Незначительное военное присутствие США служит сдерживанию, но ставит под угрозу жизни американских военных. И всё это ради того, что сохранить за собой отдалённые районы Сирии в качестве некоей разменной монеты для заключения большой сделки, которой явно не предвидится в ближайшем будущем. При этом эти подразделения слишком малы для выполнения сколько-нибудь значимой военной цели, но ведут себя слишком активно, чтобы их можно было назвать миротворцами.
Угроза того, что американские войска втянутся в очередной раунд боевых действий на севере Сирии, весьма реальна. Кроме того, вполне возможно, что американские войска будут сражаться вместе с Турцией — страной, которая зарекомендовала себя как ненадёжный партнёр.
«И какова стратегическая выгода США от их рискованного присутствия в Сирии?» — задаётся вопросом эксперт.
Американские войска появились в Сирии ради борьбы против ИГИЛ*, однако халифат уже уничтожен, в то время как его сторонники, которых разбросало по всему миру, уже не обладают той инфраструктурой и организацией, которая и делала группировку настолько серьёзной угрозой.
«На данный момент лучший шанс на уничтожение остатков „ИГ“ — это окончание сирийской гражданской войны, чему присутствие США совсем не способствует, так как оно мешает Дамаску в объединении страны. Даже если не брать в расчёт военный фактор, ужесточение санкций в отношении Сирии препятствует усилиям по восстановлению государства», — подчёркивает Мотт.
Необходимость присутствия США в Восточной Сирии вызывает серьёзные вопросы. Сохранение там военного контингента ради доступа к нефтяным месторождениям — размеры которых не слишком впечатляют — явно того не стоит.
«Положение США на мировой арене было бы устойчивей без всех этих военных миссий с высоким риском, но малой наградой. Способность Америки адаптировать свою большую стратегию под меняющиеся условия будет выше, если она не даст своим войскам вляпаться в болото, которое располагается на значительном удалении от жизненно важных национальных интересов страны, — подытоживает Кристофер Мотт.
— Войска США следует немедленно вывести из Сирии, пока неожиданная, но предсказуемая катастрофа не исказит видение перспективы у американских политиков, что приведёт к тому, что мы ещё глубже увязнем в нежелательных интервенциях».
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* запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Турция нашла у прилетевших на отдых россиян коронавирус
Более 336 тыс. российских туристов прибыли в турецкую провинцию Анталья после возобновления прерванного из-за пандемии авиасообщения, у восьми россиян был диагностирован COVID-19, заявил губернатор провинции Эрсин Языджи.
«После возобновления авиарейсов с Россией 10 августа в нашу провинцию прибыло 336 409 россиян. За первые восемь месяцев общее количество российских гостей, прибывших в Анталью, составило 483 790. У российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения», – передает РИА «Новости» слова губернатора.
Он добавил, что в случае, если у туристов есть жалобы на характерные симптомы коронавируса (кашель, лихорадка, затрудненное дыхание), им следует удалиться от других гостей, надеть медицинскую маску и обратиться к врачам.
Он добавил, что гостиничный номер, где проживал зараженный, проветривается в течение 24 часов, после чего тщательно обрабатывается дезинфекционными средствами. После этих процедур в комнату заселяют новых клиентов.
Ранее в Росавиации сообщили о возобновлении полетов из курортных городов Турции в Россию. С 10 августа из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону возобновляются рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан. Ранее были восстановлены рейсы в Стамбул и Анкару.
Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.
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Страшная стена огня в Сирии: Дамаск обратился к армии России за помощью (+ФОТО, ВИДЕО)
В сирийских провинциях Латакия и Хама вспыхнули мощнейшие лесные пожары, стена огня распространяется с большой скоростью.
Подробности «Русской Весне» только что сообщил военный источник.
Огонь бушует уже три дня, и теперь он разросся до такой степени, что грозит полностью уничтожить кедровый заповедник возле деревни аль-Фрике, могут сгореть и населённые пункты. Пожарные работают на месте, но пока не могут остановить пламя.
Сирийское правительство обратилось за помощью в локализации бушующей стихии к командованию российской авиационной базы Хмеймим. Российские бригады пожарной охраны трижды выезжали на тушение пожаров для предотвращения распространения огня на жилые кварталы в провинции.
Причины пожара пока неизвестны. Одна из основных версий — поджог со стороны боевиков, прячущихся в провинции Идлиб под защитой Турции.
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