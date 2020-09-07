Главная » Невероятное в мире, Политика, Творчество

Пригожин перечислил деньги на лечение Навального

20:39. 7 сентября 2020 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Пригожин перечислил деньги на лечение Навального | Русская весна

Бизнесмен Евгений Пригожин перечислил в берлинскую клинику Charite очередной транш в размере миллиона рублей на лечение оппозиционера Алексея Навального, сообщила пресс-служба принадлежащей предпринимателю компании «Конкорд».

«Евгений Пригожин перечислил на лечение Навального в клинику „Шарите” очередной транш в размере миллиона рублей. Клиника отчиталась за предыдущие потраченные средства, и этих денег должно хватить на дальнейшее лечение Навального до выздоровления», — говорится в сообщении.

«Пусть лечат до тех пор, пока не выздоровеет, тем более он мне денег должен», — прокомментировал свой поступок Пригожин.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Пригожин оригинально отреагировал на заявление Навального о закрытии организации «Фонд борьбы с коррупцией», пожертвовав оппозиционному блогеру 1 000 000 рублей.

Читайте также: США не могут запугать Европу: ещё один премьер из ЕС высказался о «Северном потоке — 2» и ситуации с Навальным

Источник: https://rusvesna.su/news/1599500350

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
В.В. Путин - Вопрос-ответ от 4 июня 2018 г.
... называемые фабрики троллей принадлежат Евгению Пригожину, которого Вы очень хорошо знаете... сказали о том, что господина Пригожина называют поваром Путина. Он действительно... другая точка зрения. Вы сейчас перечислили страны, которые якобы считают, что...
Величайшие изобретения русских
... этому человеку в лицо и перечислите хотя бы 10 пунктов из... черновую медь 98. И.Р. Пригожин - физик, теорема П. (термодинамика неравновесных...» и многие другие. Конечно же, перечислить всего невозможно. Но даже столь...
Новости Украины и Новороссии 25 апреля 2016
.... Деньги, как выяснилось позже, были перечислены на подставные фирмы украинского олигарха..., Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, Валерия Перфилова, Никита Михалков, Жерар...
Политические ориентиры современных операторов территорий
... и заточенные под разные психомодели.Перечислим лишь некоторые из них:корпоратократия... 1969 году бельгийский ученый Илья Пригожин первым выдвинул новую теорию, зародившуюся...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)