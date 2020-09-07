Бизнесмен Евгений Пригожин перечислил в берлинскую клинику Charite очередной транш в размере миллиона рублей на лечение оппозиционера Алексея Навального, сообщила пресс-служба принадлежащей предпринимателю компании «Конкорд».

«Евгений Пригожин перечислил на лечение Навального в клинику „Шарите” очередной транш в размере миллиона рублей. Клиника отчиталась за предыдущие потраченные средства, и этих денег должно хватить на дальнейшее лечение Навального до выздоровления», — говорится в сообщении.

«Пусть лечат до тех пор, пока не выздоровеет, тем более он мне денег должен», — прокомментировал свой поступок Пригожин.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Пригожин оригинально отреагировал на заявление Навального о закрытии организации «Фонд борьбы с коррупцией», пожертвовав оппозиционному блогеру 1 000 000 рублей.

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