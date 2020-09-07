Главная » Мировоззрение, Политика, Творчество

Плюнул в лицо Западу: Лукашенко дерзко заступился за Россию из-за обвинений в отравлении Навального (ВИДЕО)

06:00. 7 сентября 2020 233 просмотра 5 коммент. Опубликовал:
Плюнул в лицо Западу: Лукашенко дерзко заступился за Россию из-за обвинений в отравлении Навального (ВИДЕО) | Русская весна

Необычный взгляд на недавнюю публикацию Минском нашумевшей аудиозаписи, которую власти Белоруссии назвали «перехватом переговоров Варшавы и Берлина, из которых со всей определенностью следует: оппозиционный блогер Навальный не был отравлен».​ Не совсем правдоподобное содержание ролика вызвало активные обсуждения в Сети.

«Скажу очень вежливо, опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем»,  — прокомментировал ситуацию журналист Владимир Соловьёв.

«Версия, изложенная в радиоперехвате белорусской контрразведки и анонсированная президентом Лукашенко, абсолютно зеркальна версии, изложенной в секретном документе Бундесвера и озвученной канцлером Меркель. Они практически равнозначны и равноценны по своей убедительности», — написали политологи Дмитрий Куликов и Тимофей Сергейцев в своём Telegram-канале «ДТ».

Также в редакцию «Русской Весны» поступило необычное мнение нашего читателя об этой записи, обнародованной Минском.

Бацька, конечно, выдал! Напомнил всем, что такое «советская школа контрпропаганды».

Это вам не российский МИД с его любимым слоганом: «Нас бьют, но мы крепчаем!». Белоруссия показала, как нужно отвечать на разного рода «highly likely».

А почему нет? На фоне признанных Западом доказательств «наличия “химоружия” в Ираке», «атаки “химоружия” в Сирии», применения «химоружия» в Солсбери, «отравления “химоружием”» блогера (широко известного в узких кругах) «перехваченный телефонный разговор Варшавы и Берлина» должен быть признан надлежащим и не менее достоверным доказательством.

Теперь главное — НЕ ВЕРИТЬ жалкому немецко-польскому лепету оправдания, мол, не было такого и быть не могло. А ВЫ ДОКАЖИТЕ!

Если вы невиновны, предоставьте нам (даже не нам — какой-нибудь международной белорусско-российско-китайско-иранско-турецкой комиссии) подробные списки и аутентичные записи голосов всех сотрудников аппарата канцлера ФРГ, германского МИДа, спецслужб (а заодно и резидентов ЦРУ в Берлине и Варшаве).

Комиссия (очень добросовестно!) поищет среди них «Майка» и «Ника» из того самого перехваченного разговора. При необходимости вызовет подозреваемых лиц на допрос. И не вздумайте отказываться — в этом случае ваша вина станет очевидной.

Ай, молодец, Александр Григорьевич! Жги дальше! Было бы правильным срочно подключить к этому проекту молодых перспективных сотрудников МИД России. Пусть поучатся работать в «поле» в век гибридных войн и информационных технологий. Пригодится, если всем известные «цветы» «расцветут» в очередной стране СНГ. Например, в Казахстане. Или же — кто знает — может быть, на Украину весна вернется?

Читайте также: Миллионы долларов: Стало известно, кто стоит за белорусским бунтом

Владимир Толкачев, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1599396797

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 февраля 2016
... занимающего высокое положение саудовского официального лица, Иордания в прошлом году предложила...: слишком "многабукаф". Так что я плюнул и забил. Даже в комментариях... в адрес РФ со стороны Запада высказывались не подкрепленные конкретными доказательствами...
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
...постепенных внутренних перемен, позволяющих Западу побудить страну изменить своё...и российских, диктует «коллективный запад». Это приводит к репутационным ..._opinions/1474152643 НХЛ плюнула в лицо WADA 18.09.... товар на востоке и западе, как выяснили эксперты, ...
Владимир Терещенко. Как создать справедливое общество и не погибнуть
...презрение к крестьянам. Перед лицом буржуа-эксплуататора рабочий должен ...столыпинской модернизации сельского хозяйства!)   Плюнули на основоположника с его пролетариями...на один с идеологической машиной Запада, ее истеричными внутренними подпевалами...
Новости Украины и Новороссии 26 мая 2015
... фактически превращена в аграрный придаток Запада», — заявил секретарь Совета Безопасности РФ... проживают как гражданские лица, так и бывшие военнопленные, лица, бежавшие от политических... в микроавтобусе ночевали. В итоге плюнули, и завтра выезжаем домой. Дом...
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2017
... работал «человеческим лицом режима», коммуникатором с Западом. Ни Турчинов .... Если коммуникация с Западом не приносит немедленных дивидендов...Явный и недвусмысленный отказ Запада в дальнейшей политической поддержке ... более 5 млн человек плюнули на все это и ...
Новости Украины и Новороссии 15 августа 2020
... (ВИДЕО). 14:48 Лука плюнул в лицо Зе. 14:32 "О... | Источник: rusvesna.su Лука плюнул в лицо Зе К оглавлению | Источник:... Украины «лакомый кусок» для Запада. И нельзя поддаваться на геополитические... в Украину. Всем этим лицам, среди которых 9 украинских ...

5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5186 3458
    малыш 7 сентября 2020 в 12:41

    Это безобразие когда начинает плеваться глава в лицо.

    Ответить
       
  • 12370 10120
    марина 7 сентября 2020 в 13:17

    Боже мой Все эти Царьграды,Рус весна -такие же жидовские изобретения для прикрытия дерибана ,для создания героев и легенд для лохов ,пока гребут млн.Ну какой из АГЛ защитник интересов России ,когда он рассказывал ,как в 90 гг с автоматом выезжал на дорогу для остановки там каких-то банд.Он имел эту Белоруссию один ,как свою ферму в молодости ,а теперь пришлось начать дерибан ,выгнав гостей с ВКЛ.Вован и Лексус ухахатываются на этим фейком о переговорах,но почему нет -такие же методы у них -кто первый произносит ,остальные оправдываются.

    Ответить
       
  • 1262 1048
    Фёдор 7 сентября 2020 в 13:19

    Батька молодец, вещи надо называть своими именами что бы не было манёвра для разночтений.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)