Плюнул в лицо Западу: Лукашенко дерзко заступился за Россию из-за обвинений в отравлении Навального (ВИДЕО)

Необычный взгляд на недавнюю публикацию Минском нашумевшей аудиозаписи, которую власти Белоруссии назвали «перехватом переговоров Варшавы и Берлина, из которых со всей определенностью следует: оппозиционный блогер Навальный не был отравлен».​ Не совсем правдоподобное содержание ролика вызвало активные обсуждения в Сети.

«Скажу очень вежливо, опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем», — прокомментировал ситуацию журналист Владимир Соловьёв.

«Версия, изложенная в радиоперехвате белорусской контрразведки и анонсированная президентом Лукашенко, абсолютно зеркальна версии, изложенной в секретном документе Бундесвера и озвученной канцлером Меркель. Они практически равнозначны и равноценны по своей убедительности», — написали политологи Дмитрий Куликов и Тимофей Сергейцев в своём Telegram-канале «ДТ».

Также в редакцию «Русской Весны» поступило необычное мнение нашего читателя об этой записи, обнародованной Минском.

Бацька, конечно, выдал! Напомнил всем, что такое «советская школа контрпропаганды».

Это вам не российский МИД с его любимым слоганом: «Нас бьют, но мы крепчаем!». Белоруссия показала, как нужно отвечать на разного рода «highly likely».

А почему нет? На фоне признанных Западом доказательств «наличия “химоружия” в Ираке», «атаки “химоружия” в Сирии», применения «химоружия» в Солсбери, «отравления “химоружием”» блогера (широко известного в узких кругах) «перехваченный телефонный разговор Варшавы и Берлина» должен быть признан надлежащим и не менее достоверным доказательством.

Теперь главное — НЕ ВЕРИТЬ жалкому немецко-польскому лепету оправдания, мол, не было такого и быть не могло. А ВЫ ДОКАЖИТЕ!

Если вы невиновны, предоставьте нам (даже не нам — какой-нибудь международной белорусско-российско-китайско-иранско-турецкой комиссии) подробные списки и аутентичные записи голосов всех сотрудников аппарата канцлера ФРГ, германского МИДа, спецслужб (а заодно и резидентов ЦРУ в Берлине и Варшаве).

Комиссия (очень добросовестно!) поищет среди них «Майка» и «Ника» из того самого перехваченного разговора. При необходимости вызовет подозреваемых лиц на допрос. И не вздумайте отказываться — в этом случае ваша вина станет очевидной.

Ай, молодец, Александр Григорьевич! Жги дальше! Было бы правильным срочно подключить к этому проекту молодых перспективных сотрудников МИД России. Пусть поучатся работать в «поле» в век гибридных войн и информационных технологий. Пригодится, если всем известные «цветы» «расцветут» в очередной стране СНГ. Например, в Казахстане. Или же — кто знает — может быть, на Украину весна вернется?

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Владимир Толкачев, специально для «Русской Весны»