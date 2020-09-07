Отношение жителей России к протестам в Белоруссии
11:11. 7 сентября 2020 110 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Исследование ФОМ об отношениях граждан РФ к происходящему в Белоруссии.
Если вкратце, то большинство поддерживает Лукашенко, считает что он в основном действует правильно, а протесты организованы из-за рубежа, но стагнируют или идут на спад.
Вместе с тем, большинство считает, что России не следует активно вмешиваться в происходящее в Белоруссии.
https://media.fom.ru/fom-bd/d352020.pdf – полностью в pdf
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6150719.html
Если Россия еще построит какую нибудь станцию, то они передерутся все.