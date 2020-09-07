Новости Украины и Новороссии 07 сентября 2020

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба срочно звонил российскому коллеге Сергею Лаврову на фоне вчерашнего обострения на Донбассе.

Напомним, как сообщала «Русская Весна», вчера в районе дислокации оккупационных сил ВСУ на Луганщине погиб украинский военнослужащий.

«Незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен. Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом.

Подчеркиваю: Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня. Путь к миру и деоккупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие.

Действуя добросовестно, Украина в связи с этими провокациями предприняла неотложные мероприятия, предусмотренные договоренностями Трехсторонней контактной группы от 22.07.2020 о введении с 27.07.2020 пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, а именно — немедленно задействует координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Общего центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

Кроме того, я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее», — написал Кулеба на своей странице в соцсети.

Отметим, что вечером 6 сентября в редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление Армии ЛНР. В сообщении официального представителя Управления Народной милиции Республики подчёркивается, что гибель украинского военнослужащего стала результатом перестрелки на позициях 8-й роты 3-го батальона 14-й бригады ВСУ, в то время как Армия ЛНР строго придерживается режима прекращения огня.

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