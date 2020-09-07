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Навальный вышел из комы

17:43. 7 сентября 2020 264 просмотра 5 коммент. Опубликовал:


После прослушивания переговоров Ника и Майка, Навальный вышел из комы.
Вот что целебные радиопрослушки белорусских спецслужб делают.
Проклятый "Новичок" снова не убил – самый неэффективный яд для точечных ликвидаций в истории.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6152435.html

Метки: Германия, навальный, спецслужбы, юмор

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 22695 2677
    Русофил 7 сентября 2020 в 18:58

    Навальный+ Новичок это как Кашпировский + Мавроди.
    Лохам будут впаривать
    Два в одном ))
    Есть что вешать на уши прежде чем залезть в карман )))
    На планете ЖОПА……
    Но из каждого утюга про Навального.

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    1
  • 151 143
    Володя Колымволк 7 сентября 2020 в 19:49

    Навального отравили,чтобы отвлечь внимание от протестов в Белоруссии,которые организовали,чтобы отвлечь внимание от протестов в Хабаровске,которые организовали,чтобы отвлечь внимание от Ефремова,которого заставили сделать ДТП,чтобы отвлечь внимание от конституционной реформы,которую организовали,чтобы отвлечь внимание от Платошкина,которого отправили под домашний арест,чтобы отвлечь внимание от Сафронова,которого арестовали,чтобы отвлечь внимание от протестов в США,которые организовали,чтобы отвлечь внимание от коронавируса(анекдот от Т.Волковой).

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    1
  • 36629 21903
    Серый 7 сентября 2020 в 20:12

    Бля … Грозный и могущественный Кремль.
    Х..м … нет , ухом повёл , и все в мире бросились врассыпную.
    Новостишка для сергеево-степанычей …. Они уже проглотили с восторгом о якобы перехваченных переговорах. Теперь вот следующее подтверждение величия Москвы.
    Навальный ваще то не сам вышел из комы. А врачи его вывели из искусственной комы . По медицинским показаниям. А не по велению ботоксного.

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  • 5194 3462
    малыш 7 сентября 2020 в 20:30

    Это ботоксный привез прививку латексным от коронакризиса по указанию пиндосии.

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    1

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