После прослушивания переговоров Ника и Майка, Навальный вышел из комы.Вот что целебные радиопрослушки белорусских спецслужб делают.Проклятый "Новичок" снова не убил – самый неэффективный яд для точечных ликвидаций в истории.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6152435.html