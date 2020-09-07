Навальный вышел из комы
17:43. 7 сентября 2020 264 просмотра 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
После прослушивания переговоров Ника и Майка, Навальный вышел из комы.
Вот что целебные радиопрослушки белорусских спецслужб делают.
Проклятый "Новичок" снова не убил – самый неэффективный яд для точечных ликвидаций в истории.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6152435.html
Навальный+ Новичок это как Кашпировский + Мавроди.
Лохам будут впаривать
Два в одном ))
Есть что вешать на уши прежде чем залезть в карман )))
На планете ЖОПА……
Но из каждого утюга про Навального.
Да, парят,но не вам.
Навального отравили,чтобы отвлечь внимание от протестов в Белоруссии,которые организовали,чтобы отвлечь внимание от протестов в Хабаровске,которые организовали,чтобы отвлечь внимание от Ефремова,которого заставили сделать ДТП,чтобы отвлечь внимание от конституционной реформы,которую организовали,чтобы отвлечь внимание от Платошкина,которого отправили под домашний арест,чтобы отвлечь внимание от Сафронова,которого арестовали,чтобы отвлечь внимание от протестов в США,которые организовали,чтобы отвлечь внимание от коронавируса(анекдот от Т.Волковой).
Бля … Грозный и могущественный Кремль.
Х..м … нет , ухом повёл , и все в мире бросились врассыпную.
Новостишка для сергеево-степанычей …. Они уже проглотили с восторгом о якобы перехваченных переговорах. Теперь вот следующее подтверждение величия Москвы.
Навальный ваще то не сам вышел из комы. А врачи его вывели из искусственной комы . По медицинским показаниям. А не по велению ботоксного.
Это ботоксный привез прививку латексным от коронакризиса по указанию пиндосии.