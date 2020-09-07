Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 3. 1961-1962
09:33. 7 сентября 2020 172 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 1. 1956-1959
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 2. 1959-1960
45. 1961. Ильинка (у ГУМа)
46. 1961. Никольская
47. 1961. Гоголевский бульвар
48. 1961. Проспект Мира
49. 1961. Ул. Грановского
50. 1961. Ул. Гримау
51. 1961. ГУМ
52. 1961. Красная площадь, апрель
53. 1961. Красная площадь, 1 мая
54. 1962. Вид с Воробьевых гор на метромост
55. 1962. Звонарский переулок
56. 1962. Красная площадь, ГУМ
57. 1962. Снос домов на Б.Молчановке
58. 1962. Театральная пл. у Большого Театра
59. 1962. Театральный проезд
60. 1962. У метро «Охотный ряд»
61. 1962. На подходе к станции« Щелковская». Снято из окна дома 66 по 9–й Парковой ул.
62. 1962. Один из Сретенских переулков
63. 1962. Перед парадом 1 мая
64. 1962. Арбат, у кинотеатра «Художественный»
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