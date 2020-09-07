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Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 3. 1961-1962

09:33. 7 сентября 2020 172 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 1. 1956-1959
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 2. 1959-1960

45. 1961. Ильинка ( у ГУМа).
45. 1961. Ильинка (у ГУМа)

46. 1961. Никольская
46. 1961. Никольская

47. 1961. Гоголевский бульвар
47. 1961. Гоголевский бульвар

48. 1961. Проспект Мира
48. 1961. Проспект Мира

49. 1961. Ул. Грановского
49. 1961. Ул. Грановского

50. 1961. Ул. Гримау
50. 1961. Ул. Гримау

51. 1961. ГУМ
51. 1961. ГУМ

52. 1961. Красная площадь, апрель
52. 1961. Красная площадь, апрель

53. 1961. Красная площадь, 1 мая
53. 1961. Красная площадь, 1 мая

54. 1962. Вид с Воробьевых гор на метромост.
54. 1962. Вид с Воробьевых гор на метромост

55. 1962. Звонарский переулок
55. 1962. Звонарский переулок

56. 1962. Красная площадь, ГУМ
56. 1962. Красная площадь, ГУМ

57. 1962. Снос домов на Б.Молчановке
57. 1962. Снос домов на Б.Молчановке

58. 1962. Театральная пл. у Большого Театра
58. 1962. Театральная пл. у Большого Театра

59. 1962. Театральный проезд
59. 1962. Театральный проезд

60. 1962. У метро Охотный ряд.
60. 1962. У метро «Охотный ряд»

61. 1962. На подходе к станции Щелковская. Снято из окна дома 66 по 9–й Парковой ул.
61. 1962. На подходе к станции« Щелковская». Снято из окна дома 66 по 9–й Парковой ул.

62. 1962. Один из Сретенских переулков
62. 1962. Один из Сретенских переулков

63. 1962. Перед парадом 1 мая
63. 1962. Перед парадом 1 мая

64. 1962. Арбат, у кинотеатра Художественный
64. 1962. Арбат, у кинотеатра «Художественный»

Источник: https://humus.livejournal.com/7383832.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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