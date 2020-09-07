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КВИФ-2020

23:51. 7 сентября 2020 22 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


В Севастополе в парке живой истории на Федюхиных высотах прошел Крымский Военно-Исторический Фестиваль.
Как обычно, для зрителей были представлены различные периоды истории связанные с историей Севастополя и Крыма – от махровой античности до Великой Отечественной Войны. И не только.


Рекламное шоу гладиаторов на Приморском бульваре.






















Открытие парка


Первая оборона Севастополя














Вторая оборона Севастополя








В этом году фестиваль посетили 300 реконструкторов и 30 000 гостей.
Уверен, что если бы не история с коронавирусом, и тех и других было бы намного больше.
Также нет никаких сомнений, что эту годную идею надо развивать дальше.





















Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6153059.html

Метки: Видео, история, квиф-2020, крым, реконструкторы, севастополь, федюхины высоты

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