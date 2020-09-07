В Севастополе в парке живой истории на Федюхиных высотах прошел Крымский Военно-Исторический Фестиваль.Как обычно, для зрителей были представлены различные периоды истории связанные с историей Севастополя и Крыма – от махровой античности до Великой Отечественной Войны. И не только.Рекламное шоу гладиаторов на Приморском бульваре.Открытие паркаПервая оборона СевастополяВторая оборона СевастополяВ этом году фестиваль посетили 300 реконструкторов и 30 000 гостей.Уверен, что если бы не история с коронавирусом, и тех и других было бы намного больше.Также нет никаких сомнений, что эту годную идею надо развивать дальше.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6153059.html