В этом выпуске:- В Минске на выходных на улицы вышло больше ста тысяч, задержано более 600-т;- Российский Минфин тоже распечатал кубышку фонда национального благосостояния;- Российские банки в августе аннулировали 15 тысяч заявлений граждан на кредитные каникулы;- Сбер в августе выдал рекордный с начала года объем кредитов;- Ростех посчитал, сколько стоит возродить российскую микроэлектронику;- Администрация Трампа планирует перекрыть экспорт компонентов одному из главных китайских производителей полупроводников – SMIC;- Китай успешно испытал многоразовый космический корабль;- Индия и Китай выбрали Россию в роли посредника в переговорах;- В Черногории начались антипротесты – несколько тысяч вышли на улицы Подгорицы;- Ассанжа повторно арестовали, не выпуская из тюрьмы;- Один из главных экспортеров нефти – Кувейт – на пороге банкротства;- В Симферополе с сегодняшнего дня воду дают по часам;- Кипрская газета Политис опубликовала список россиян и украинцев-обладателей золотых паспортов;- Больше половины работающих россиян жалуются на то, что тратят время на напрасный труд._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NDrB-StxHig