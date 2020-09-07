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Камера Фургала, Открывай кубышку, Золотые паспорта // Галопом по Европам #290

22:19. 7 сентября 2020 96 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В Минске на выходных на улицы вышло больше ста тысяч, задержано более 600-т;
- Российский Минфин тоже распечатал кубышку фонда национального благосостояния;
- Российские банки в августе аннулировали 15 тысяч заявлений граждан на кредитные каникулы;
- Сбер в августе выдал рекордный с начала года объем кредитов;
- Ростех посчитал, сколько стоит возродить российскую микроэлектронику;
- Администрация Трампа планирует перекрыть экспорт компонентов одному из главных китайских производителей полупроводников – SMIC;
- Китай успешно испытал многоразовый космический корабль;
- Индия и Китай выбрали Россию в роли посредника в переговорах;
- В Черногории начались антипротесты – несколько тысяч вышли на улицы Подгорицы;
- Ассанжа повторно арестовали, не выпуская из тюрьмы;
- Один из главных экспортеров нефти – Кувейт – на пороге банкротства;
- В Симферополе с сегодняшнего дня воду дают по часам;
- Кипрская газета Политис опубликовала список россиян и украинцев-обладателей золотых паспортов;
- Больше половины работающих россиян жалуются на то, что тратят время на напрасный труд.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NDrB-StxHig

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