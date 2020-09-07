Как лживые немецкие СМИ воспитывают в немецких гражданах неприятие России

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Группа русскоговорящих немцев чётко показала логику работы немецких СМИ , направленную на создание искажённого восприятия России немцами.В течение долгих лет раскручивался положительный образ Навального. Любое его действие, любое высказывание, любой чих получали в либеральной западной прессе восторженные отклики. Так создавался образ харизматичного, честного, любимого народом политика, которого страшно боится как Кремль, так и Путин лично.А дальше всё просто: что бы ни случилось с Алексом Йельским – виноват Кремль. Что бы по поводу Навального последний ни сказал – это проявление вины Кремля.Кремль высказался – значит, лицемерит и лжёт. Отмолчался – струсил и тем самым признал свою вину. В чём угодно…Ролик начинается с короткой сатирической зарисовки, затем – прямые цитаты и заголовки немецких СМИ по Навальному, Кремлю и России.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5201023.html