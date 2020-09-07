Главная » Невероятное в мире, Политика

«Исход» — жители Нью-Йорка массово покидают город

00:30. 7 сентября 2020 267 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
«Исход» — жители Нью-Йорка массово покидают город | Русская весна

Состоятельные нью-йоркцы так же, как жители больших городов в других странах, всегда старались уехать летом за город.

Однако сейчас ручеек летней миграции превратился в бурный поток, сродни массовому бегству, которому способствовали закрытые рестораны и места общественного пользования, рост преступности и появившаяся возможность работать в удаленном режиме.

New York Times (NYT) в прошлое воскресенье написала, причем в двух разных материалах, что спрос на услуги транспортных компаний в Нью-Йорке в последние месяцы так вырос, что они вынуждены ограничить прием заказов. Одновременно с этим отмечается невиданный в истории спрос на жилье в пригородах Большого Яблока.

По данным FlatRate Moving, крупнейшей в Нью-Йорке компании, занимающейся переездами, количество переездов возросло с 15 марта по 15 августа на 46% по сравнению с тем же промежутком времени прошлого года.

Количество выезжающих за пределы Большого Нью-Йорка за пять месяцев увеличилось на 50%. Наибольший рост по переездам наблюдается в округ Датчесс, штат Нью-Йорк — 232% и в округ Алстер в долине Гудзона — 116%.

«В самый первый день, когда появилась возможность, мы уехали из Нью-Йорка», — цитирует NYT одного нью-йоркского дантиста. Ее семья, правда, уехала в Пенсильванию к родственникам.

О том, что часть состоятельных нью-йоркцев, покинувших город летом, не намерена возвращаться как минимум в ближайшее время, говорит и рост продаж недвижимости. В июле — на 44% в соседних с Нью-Йорком округах, по сравнению с июлем 2019 года.

К примеру, дом в Ист-Ориндже с тремя спальными комнатами, выставленный на продажу в конце июля за 285 тыс. долларов, осмотрели 97 потенциальных покупателей. Продавцы получили 24 предложения о покупке. В конце концов дом был продан за 345 тыс. долларов, т. е. на 21% дороже первоначальной цены.

Шесть человек захотели купить дом на Лонг-Айленде за 499 тыс. долларов, даже не взглянув на него лично. Им оказалось достаточно просмотра двухминутного видеоролика на Facebook. Дом с бассейном на участке площадью три акра почти за миллион долларов в округе Хадсон Вэлли за день получил четыре предложения покупки и 14 просмотров.

С начала пандемии практически во всех пригородах Нью-Йорка зафиксирован резкий всплеск спроса на дома, причем независимо от цен. Агенты по торговле недвижимостью говорят, что такого ажиотажа на их памяти еще не было.

Нью-йоркцы уезжают не только в пригороды или соседние округа, но и в другие штаты, например, в Техас, Флориду, Южную Каролину и Орегон, где жизнь дешевле, чем в Нью-Йорке.

Пандемия новой коронавирусной инфекции быстро возродила подвижность американцев, пик которой пришелся на середину прошлого столетия. Исходу из больших городов способствует страх жить в густо населенных местах во время эпидемии, высокие возможности интернета, позволяющие работать в удаленном режиме, и даже отсутствие в новых местах ночной жизни и развлечений, присущих большим городам.

Читайте также: Die Welt: Ставка Путина сработала — русские стали неуязвимы

Сергей Мануков

Источник: https://rusvesna.su/news/1599411647

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Нью-Йорк: жители бегут из города, где жизнь стала опасной и абсолютно не комфортной
...и открыто принимающие наркотики. Жители Нью-Йорка без раздумий отказываются от ... одна, несколько парадоксальная, причина массового исхода нью-йоркцев — возросшая пропускная способность ...с высококачественным видео. Люди покидают Нью-Йорк и полностью уходят в ...
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
...образования является метод массового обучения. Все ... НьюЙорка или о том, как далеко НьюЙорк ...я никогда не покидал Мононгаэлу, где ...воздействие одинаково разрушительно, исходит ли оно от ...свидетельствует об отвержении жителями Дедхэма движения квакеров...
Питание и физическая дегенерация.  Вестон А. Прайс
.... Следующие утверждения исходят из предположения,...общественного здравоохранения в Нью-Йорке опубликовал статистику, ...физическое развитие местных жителей - кельтских рыбаков..., чтобы дым покидал здание через соломенную... роль в массовом истреблении индейского...
Полный список всех военных преступлений США
..."Нью-Йорк Таймс" назвала эту трагедию "одним из наиболее диких массовых ...ходом, а иракская армия покидала Кувейт. зверства иракской ...пытки, запрещённое оружие, массовое уничтожение мирных жителей, заверения о скором...тех пор весь террор исходит из США, и он...
Сирия, последние новости 30 сентября 2015
...наступательных операций. Мы исходим из того, ...авиаударов по мирным жителям Сирии. Россия ...джихадистской группировкой, сейчас покидают северный Ирак, ...действий». «Террористы планируют массовые убийства — все атеисты...встрече президента в Нью-Йорке, США и Россия...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 декабря 2015
... Сулеймана практически не покидают жилище. Ракка, ...привести к летальному исходу. ИГИЛ убивает ...кризиса пройдет в Нью-Йорке 18 декабря. Об...и использования оружия массового уничтожения. Атака подобного... — убийца!». Местные жители также плевались в вооруженных...

3 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)