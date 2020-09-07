Германия и Польша отрицают Ника и Майка
13:53. 7 сентября 2020 126 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Германия и Польша сегодня синхронно опровергли опубликованный в Белоруссии разговор Варшавы и Берлина https://colonelcassad.livejournal.com/6145452.html, где речь шла о Навальном в диалоге неких Ника и Майка, личность которых неустановлена.
Правительство Германии и МИД Польши отрицают, что такой разговор имел место и что это неправдивый и фиктивный разговор.
Таким образом мячик вернули белорусским спецслужбам, у которых есть чудесная возможность посадить в лужу сразу и Польшу и Германию, предоставив доказательства подлинности разговора, что не только подтвердит выдвинутые обвинения, но и продемонстрирует вранье Польши и Германии.
Разумеется, если таких доказательств не будет, белорусские спецслужбы будут и далее обвинять в том, что этот разговор сфабрикован и не содержит реальных фактических данных (кроме того, что "Лукашенко крепкий орешек"). В этой истории на самом деле все просто – кто-то врет – либо Германия с Польшей, либо Белоруссия.
ФСБ РФ, которому белорусские спецслужбы передали материалы прослушки, о которой Лукашенко говорил Мишустину, пока что комментариев по поводу этих записей не делала.
А так хотелось бы послушать начальника транспортного цеха…
PS. В Кремле ожидают, что Германия в ближайшие дни передаст России информацию об "отравлении Навального", ссылаясь на заявления МИД Германии ,что данные передадут в рамках "многоступенчатого процесса". До передачи этой информации, вряд ли стоит ожидать существенных подвижек в данном деле.
PS2. А к вам на улице подходили бабушки интересовавшиеся происходящим в клинике "Шаритэ"?
Мне эта история напомнила ситуацию, когда пиарщики Порошенко начали копировать пиарщиков Путина с историей "президент ехал по стране, увидел женщину, остановился, поговорил".
Тут просто кино еще проще "шел по улице, увидел бабушку, которая хотела поговорить про Алексея".
В общем, без выдумки работает "креативный класс".
Я тоже так могу:
"Пошел в магазин за хлебом.
Пожилая продавщина 65 лет спросила, не знаете, как дела у Алексея в Германии, волновалась, куда слать донаты.
Я не растерялся и дал Яндекс-кошелек человека похожего на Аркадия Бабченко, у которого дети голодают в Израиле.
До слез".
В рамках русской версии "MeToo" предлагаю преодолеть свой страх и рассказать свою историю про бабушку и Алексея.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6151608.html
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