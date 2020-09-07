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Бойцы обороняли высоту под Севастополем 8 месяцев. Шокированный враг запрещал хоронить героев

08:37. 7 сентября 2020 192 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

О героической обороне высоты 60.0 под Севастополем, на которой оборонялась горстка бойцов с двумя дореволюционными орудиям 76 мм.

 В конце октября 1941 года, фронт приближался к Севастополю и по кратчайшему пути на высоте 60, заняла оборону365-я батарея. Поначалу батарея вела огонь на расстоянии, нанося фашистам большой урон, но в конце декабря бои шли уже саму вершину, не имевшую долговременных укреплений. Все ограничилось земляными работами. Тем не менее, эта позиция была неприступна для врага 8 месяцев, за что фашисты ее называли форт Сталин.

Фотография сделанная советскими корреспондентами

К 31 декабря 1941 года, после мощных артударов уже казалось, что на горе не может быть ничего живого. Но нет, как только немцы пошли в атаку, был открыт огонь. Несмотря на то, что оставалось одно орудие, защитники высоты метко выводили технику врага из строя. Одна волна штурмующихся сменяет другую, но успеха не было. Уже вечером командир Воробьев вызывает огонь на себя, решив исход штурма. В этот день на высоту 60.0 упало 850 снарядов, но гарнизон уцелел в своих глубоких траншеях. Впереди был новый 1942 год. 7 июня 1942 мл. лейтенант Воробьев получает ранение и его меняет на сутки Матвеев(тоже был ранен), а затем ст. лейтенант Пьянзин Иван Семенович, которому будет суждено принять последний бой.

Фотография сделанная советскими корреспондентами

12 июня форт будет практически окружен, в этот день придет последнее подкрепление, но численность защитников не дотянет и до сотни. В строю останется всего одно орудие, но не смотря на это гарнизон будет сражаться. 14 июня 1942 года в 3 часа ночи фашисты пошли на генеральный штурм. В ходе боя из строя вышло последнее орудие, враг бросил в бой танки и САУ, но не смог сломить моральный дух обороняющихся. Правда силы были неравны, и в 16-10 Пьянзин вызывает огонь на себя. Немцы несут потери, но высота 60.0 в их руках….. Фашисты отомстят нашим Героям, запретив местным жителям похоронить их…..

Наша история это Гордость.

источник

Источник: http://voicesevas.ru/news/54082-boycy-oboronyali-vysotu-pod-sevastopolem-8-mesyacev-shokirovannyy-vrag-zapreschal-horonit-geroev.html

Метки: новости / россия

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