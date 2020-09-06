Задержания в Минске. 06.09.2020

В течение дня в Белоруссии проходили задержания организаторов и участников несанкционированных митингов.По заявлению МВД, по всей стране задержано несколько сотен человек, точное число обещали назвать в понедельник.ОМОН, МВД и сотрудники в штатском, методично винтили протестующих после того, как толпа начала разбредаться от оцепления в центре города.Так сказать "разгромили протестный арьергард" брошенный на произвол судьбы.Разгон остатков протестующих с помощью газа.Как не трудно догадаться, Караев никуда не ушел и продолжает работать, причем с каждым митингом число задержаний растет пропорционально снижению численности митингов.Касательно численности.6 сентября.30 августа.23 августа16 августаКак не трудно заметить, по сравнению с 30 августом заметно снижение численности, что оппозиция уже списывает на дождь.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6149837.html