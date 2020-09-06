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Задержания в Минске. 06.09.2020

20:02. 6 сентября 2020 46 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В течение дня в Белоруссии проходили задержания организаторов и участников несанкционированных митингов.
По заявлению МВД, по всей стране задержано несколько сотен человек, точное число обещали назвать в понедельник.
ОМОН, МВД и сотрудники в штатском, методично винтили протестующих после того, как толпа начала разбредаться от оцепления в центре города.
Так сказать "разгромили протестный арьергард" брошенный на произвол судьбы.

Минск


Разгон остатков протестующих с помощью газа.











Гродно





Брест



Барановичи




Как не трудно догадаться, Караев никуда не ушел и продолжает работать, причем с каждым митингом число задержаний растет пропорционально снижению численности митингов.

Касательно численности.


6 сентября.


30 августа.


23 августа


16 августа

Как не трудно заметить, по сравнению с 30 августом заметно снижение численности, что оппозиция уже списывает на дождь.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6149837.html

Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, омон, протесты, юмор

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