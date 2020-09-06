Взять реванш: Интернет-гиганты и социальные медиа выступили единым фронтом против Трампа

Неслыханное объединение четырех гигантов Сети (Facebook, Amazon, Twitter, Google) против нового закона, предложенного президентом США Дональдом Трампом, всколыхнуло Штаты. Эти компании обратились в Федеральную комиссию по связи США с просьбой отклонить просьбу администрации президента о регулировании социальных сетей страны.

«Просьба президента США Дональда Трампа регулировать деятельность социальных сетей не подкреплена чем-либо с юридической точки зрения, основана на личных убеждениях и может обмануть читателей. Внедрение новых правил мониторинга деятельности в социальных сетях может лишить их правовой защиты от мошеннических схем и других видов нежелательного контента», — отмечается в специальном письме Федеральной комиссии.

В мае этого года Трамп подписал закон, регулирующий деятельность социальных сетей в стране. По словам президента, до принятия закона социальные сети могли «делать все, что захотят».

А поводом для недовольства и яростного высказывания президента стало то, что один из его твитов был отмечен специальным знаком, предупреждающим читателей, что информация, содержащаяся в публикации, может быть неточной.

Почему интернет-гиганты и соцсети решили «возобновить диалог» по вопросу введения в интернете фактической цензуры, в общем-то понятно.

Не стихают массовые протесты, под Трампа со страшной силой продолжают копать демократы в надежде взять реванш за 2016 год. И вот очередной шаг, призванный дискредитировать действующего президента, выставив его душителем демократических свобод.

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