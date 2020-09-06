«Уведомляем Белоруссию»: зачем танки США прибывают в Прибалтику (ФОТО)
Батальон армии США с тяжелой бронированной техникой был переведен в Литву для участия в совместных военных учениях. Об этом сообщили в литовском Министерстве обороны.
Американцы доставили в Литву танки «Абрамс», боевые машины пехоты «Брэдли», военные автомобили повышенной проходимости и многое другое — всего 40 единиц техники.
Второй батальон шестьдесят девятого полка второй танковой бригады третьей пехотной дивизии армии США будет участвовать в общих маневрах с литовскими военными и с расположенным в Литве сборным батальоном войск НАТО.
Речь идет о плановых учениях, не связанных с текущими событиями в регионе, заявил вчера в эфире национального радио литовский министр обороны Раймундас Кароблис (свежо предание, да верится с трудом).
«И об этом, и о других запланированных учениях обязательно уведомляем соседнюю Белоруссию», — отметил он.
Американский батальон останется на литовской земле до середины ноября, после чего ожидается прибытие в страну еще одного такого же подразделения — оно проведет в Литве полгода.
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Серебряная Панорама, специально для «Русской Весны»
Источник: https://rusvesna.su/news/1599328798
Ну конечно. Больше то негде проводить учения.
Жёлтые танки, ботинки, камуфляж…на фоне тёмной зелени. У американцев нет других вариантов?
Масса “Абрамса” 57,15/62,5 тонны, удельное давление на грунт 0,97/1,07.
Уведомляем США: Увязнут жёлтые в болоте.
Почекайтэ,это только начало.Скоро они 7й флот отправят к вашим берегам!))))
Скоро луки тут не будет.
Спасибо американским танкам.