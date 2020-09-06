«Уведомляем Белоруссию»: зачем танки США прибывают в Прибалтику (ФОТО)

Батальон армии США с тяжелой бронированной техникой был переведен в Литву для участия в совместных военных учениях. Об этом сообщили в литовском Министерстве обороны.

Американцы доставили в Литву танки «Абрамс», боевые машины пехоты «Брэдли», военные автомобили повышенной проходимости и многое другое — всего 40 единиц техники.

Второй батальон шестьдесят девятого полка второй танковой бригады третьей пехотной дивизии армии США будет участвовать в общих маневрах с литовскими военными и с расположенным в Литве сборным батальоном войск НАТО.

Речь идет о плановых учениях, не связанных с текущими событиями в регионе, заявил вчера в эфире национального радио литовский министр обороны Раймундас Кароблис (свежо предание, да верится с трудом).

«И об этом, и о других запланированных учениях обязательно уведомляем соседнюю Белоруссию», — отметил он.

Американский батальон останется на литовской земле до середины ноября, после чего ожидается прибытие в страну еще одного такого же подразделения — оно проведет в Литве полгода.

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