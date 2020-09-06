Сводки от ополчения Новороссии 06 сентября 2020

Глава ДНР Денис Пушилин пообещал нанести удар по позициям ВСУ около н. п. Шумы под Горловкой, если украинские подразделения не ликвидируют незаконно возведённые инженерные укрепления в этом районе.

Удар, по словам Пушилина, будет нанесен утром 7 сентября. Он призвал украинское командование вывести личный состав, чтобы он не попал под огонь Армии Республики.

В ответ Киев заявил, что инициирует внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

«Наш президент был проинформирован об этом, он чрезвычайно обеспокоен этим.

Мы сразу сделали шаг в ответ: мы, Украина, созываем заседание внеочередное Трехсторонней контактной группы буквально на завтра (воскресенье, 6 сентября, — прим. ред.)», — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украинское издание «Страна» решило поговорить с «ВСУшниками», которые находятся на позициях, которые грозит обстрелять Пушилин.

Они утверждают, что траншеи, которые собираются обстреливать «сепаратисты», изначально сооружали не они: украинская сторона якобы проводила укрепления позиций, которые достались им от противника.

«Эти траншеи всего лишь часть тех опорных пунктов, которые бросил противник еще год назад, выравнивая линию фронта. Этот участок мы заняли еще в начале лета, немного укрепили.

И вот по загадочной причине нам вдруг заявляют, что мы там что-то рыли и что-то там нарушили», — говорит офицер подразделения под Шумами.

По его словам, сейчас у них на позициях начался настоящий «аншлаг».

«К нам приехали все кто мог, от ОБСЕ до штабистов.

С этих опорных пунктов уже вывели бойцов, траншеи уже закапывают. Конечно, неприятно. Получается, что сепары нами уже командуют. Но что поделать.

По большому счету, этот участок для Пушилина был нужен для информационного шума, чтобы надавить на нас. Это во-первых. А во-вторых, участок действительно важный, так как он позволяет нам в случае необходимости быстро повести наступление на близлежащие позиции противника», — сказал офицер.

Кроме того, украинским журналистам удалось выяснить, что в ВСУ уже подтянули к указанному участку артиллерию. Не исключено, что для ответного огня, если в ДНР воплотят свои угрозы по обстрелу. А это, в свою очередь, означает фактический крах перемирия.

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