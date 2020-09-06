Сводки от ополчения Новороссии 06 сентября 2020
- 13:58 «Бойцов уже вывели, траншеи закапывают»: что происходит на позициях ВСУ под Горловкой.
- 09:56 На позициях ВСУ гремят взрывы — экстренное сообщение Армии ДНР.
- 02:00 Оккупанты ответили на ультиматум Пушилина.
«Бойцов уже вывели, траншеи закапывают»: что происходит на позициях ВСУ под Горловкой
Глава ДНР Денис Пушилин пообещал нанести удар по позициям ВСУ около н. п. Шумы под Горловкой, если украинские подразделения не ликвидируют незаконно возведённые инженерные укрепления в этом районе.
Удар, по словам Пушилина, будет нанесен утром 7 сентября. Он призвал украинское командование вывести личный состав, чтобы он не попал под огонь Армии Республики.
В ответ Киев заявил, что инициирует внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
«Наш президент был проинформирован об этом, он чрезвычайно обеспокоен этим.
Мы сразу сделали шаг в ответ: мы, Украина, созываем заседание внеочередное Трехсторонней контактной группы буквально на завтра (воскресенье, 6 сентября, — прим. ред.)», — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Украинское издание «Страна» решило поговорить с «ВСУшниками», которые находятся на позициях, которые грозит обстрелять Пушилин.
Они утверждают, что траншеи, которые собираются обстреливать «сепаратисты», изначально сооружали не они: украинская сторона якобы проводила укрепления позиций, которые достались им от противника.
«Эти траншеи всего лишь часть тех опорных пунктов, которые бросил противник еще год назад, выравнивая линию фронта. Этот участок мы заняли еще в начале лета, немного укрепили.
И вот по загадочной причине нам вдруг заявляют, что мы там что-то рыли и что-то там нарушили», — говорит офицер подразделения под Шумами.
По его словам, сейчас у них на позициях начался настоящий «аншлаг».
«К нам приехали все кто мог, от ОБСЕ до штабистов.
С этих опорных пунктов уже вывели бойцов, траншеи уже закапывают. Конечно, неприятно. Получается, что сепары нами уже командуют. Но что поделать.
По большому счету, этот участок для Пушилина был нужен для информационного шума, чтобы надавить на нас. Это во-первых. А во-вторых, участок действительно важный, так как он позволяет нам в случае необходимости быстро повести наступление на близлежащие позиции противника», — сказал офицер.
Кроме того, украинским журналистам удалось выяснить, что в ВСУ уже подтянули к указанному участку артиллерию. Не исключено, что для ответного огня, если в ДНР воплотят свои угрозы по обстрелу. А это, в свою очередь, означает фактический крах перемирия.
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На позициях ВСУ гремят взрывы — экстренное сообщение Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Народной милиции ДНР.
«Из-за нарушений требований безопасности военнослужащими ВСУ на своих позициях был спровоцирован пожар в пункте временной дислокации 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, также происшествие произошло в 53-й омпбр.
В районе н. п. Красногоровка военнослужащие 1-го десантно-штурмового батальона в состоянии алкогольного опьянения допустили возгорание сухой травы, после чего огонь распространился на склад хранения военного имущества.
По предварительным данным, в результате происшествия огнем уничтожено два комплекта радиостанций Haris, пять бронежилетов и один дорогостоящий прибор ночного видения. Данный факт командир бригады Луценко пытается скрыть от вышестоящего командования.
Кроме того, в районе н. п. Григоровка в зоне ответственности 53-й бригады нашими наблюдателями был зафиксирован взрыв.
С целью недопущения провокаций украинская сторона в СЦКК уведомлена о данном факте в рамках координационного механизма», — говорится в сообщении ведомства.
Информацию о нарушениях украинской стороной дополнительных мер по усилению и контролю действующего с 21 июля 2019 года режима прекращения огня подтвердили в Представительстве ДНР в СЦКК.
Зафиксировано около десяти разрывов минно-взрывных заграждений вследствие возгорания сухой растительности и один взрыв, в результате которого сгорела долговременная огневая точка на позициях ВСУ в районе н. п. Верхнеторецкое, а также упомянутые выше взрывы и возгорания на позициях ВСУ в районе Красногоровки и Григоровки.
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Оккупанты ответили на ультиматум Пушилина
Штаб оккупационной операции на Донбассе отрицает какие-либо нарушения со своей стороны и обещает «адекватный ответ».
«Если вооруженные формирования РФ обстреляют территорию Украины, Командование Объединенных сил ответит всеми имеющимися силами и средствами», — заявил командующий операцией Владимир Кравченко.
По его словам, штаб «ООС» вместе с руководителем украинской стороны СЦКК Александром Борщевским проверил обвинения Пушилина.
Как ранее сообщала «Русская Весна», глава ДНР обвинил украинских оккупантов в передвижении своих позиций вперед в районе поселка Шумы.
В «ООС» однако уверяют, что «обвинения не соответствует действительности и являются провокационными».
По словам Кравченко, заявление Пушилина имеет «политическую составляющую», цель которой — «срыв договоренностей по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня».
«Украинская сторона нарушений договоренностей в населенном пункте Шумы не осуществляла, как и противоположная сторона.
В случае применения огневого воздействия вооруженными формированиями Российской Федерации по территории Украины, Командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами», — заявил Кравченко.
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