Срочное внедрение опасной «вакцины Трампа» против COVID-19: эксперты бьют тревогу

Правительство Соединенных Штатов готовится представить собственную вакцину против COVID-19 уже к 1 ноября или даже ранее. Об этом неоднократно заявлял глава государства Дональд Трамп.

При этом эксперты довольно скептически относятся к заверениям властей, что в ближайшее время Штаты смогут похвастаться эффективной вакциной против коронавирусной инфекции.

«Ни одна из более чем 150 вакцин, находящихся в процессе разработки, во всем мире, ещё не прошла третью фазу клинических испытаний, доказывающую её полную безопасность и эффективность», — отмечают американские эксперты.

По их мнению, нынешняя власть стремиться во что бы то ни стало представить собственную вакцину именно ко дню выборов, чтобы это стало ещё одним козырем у них в руках.

В настоящий момент Белый дом направляет миллиарды долларов в фармацевтические компании, кроме того, правительственным учреждениям была дана команда выполнять свои обязанности в области общественного здравоохранения ускоренными темпами. Однако быстро — не значит хорошо.

Издание The Foreign Policy сообщает, что губернаторы штатов и территорий по всей Америке получили письмо от 27 августа за подписью директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, в котором содержится требование предоставить помещения и лицензию частному подрядчику McKesson Co, который специализируется на коллективной иммунизации.

«CDC срочно запрашивает вашу помощь в ускорении подачи заявок на эти объекты распределения, и, при необходимости, просит вас рассмотреть возможность отказаться от требований, которые помешают этим объектам полностью ввести в эксплуатацию к 1 ноября 2020 года», — сказано в письме.

Согласно планам Белого дома, до даты массовой вакцинации осталось менее 58 дней. Чтобы всё успеть, штаты должны представить свою схему иммунизации в CDC для утверждения к 1 октября. В документе должно быть прописано всё — от логистики и персонала, до информирования населения и привлечения добровольцев. Стоит отметить, что подобные темпы внедрения новой вакцины кажутся просто фантастическими. При этом официальные лица настаивают, что они вполне могут уложиться в отведённые сроки, а в графике просто не отражены некоторые этапы, которые уже пройдены.

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