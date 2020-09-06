Самолёты США отрабатывают ракетные удары по территории России, — Шойгу (ВИДЕО)

Авиация США в последнее время участила отработку ракетных ударов по территории Российской Федерации. Эти учения проходят при участии большого количества самолетов.

Об этом сегодня, 6 сентября, заявил министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, российские истребители регулярно поднимаются в небо на перехват самолетов-разведчиков и бомбардировщиков, которые имитируют нанесение ракетных ударов.

«Если раньше это была в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с участием большого количества самолетов», — сказал Шойгу.

Он отметил, что интенсивность полетов авиации США у российских границ в последнее время значительно увеличилась. Шойгу привел в пример недавнее приближение к территории России американских тяжелых бомбардировщиков B-52.

«Мы понимаем такую активность, понимаем, с чем она связана», — подчеркнул министр обороны.

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