Протокольная фотография

На тему заглавной фотографии, а также переписки Захаровой и Вучича в Фейсбуке.1. Для Захаровой это уже не первый прокол, когда ее "частное мнение" в Фейсбуке затрагивает государственные вопросы, после чего приходится оправдываться (как это было в истории "Сталин хуже Гитлера"). Это выглядит не профессионально, безотносительно личной позиции Захаровой по тем или иным вопросам.Отсюда и сегодняшний разговор Вучича с Лавровым, где обсуждался этот визит и наверняка обсуждался вопрос с комментариями к указанной фотографии.2. Само фото, очевидно многое говорит о месте Сербии в современном мире, что США и подчеркивают этой "протокольной фотографией", где Вучич действительно выглядит как нашкодивший школьник вызванный на ковер к директору. Разумеется, это неизбежно станет и уже стало поводом для шуток (не только в России, но и в самой Сербии), но врядли уместно, когда к этому присоединяются чиновники МИДа, что и приводит к дипломатическим трениям.3. Впрочем, слишком строго ругать Вучича тоже не следует, Сербия это побежденная страна, которая сдала своих лидеров и лишилась значительных территорий вместе с населением. Она давно находится на крючке у Запада и лидерам Сербии если на что и хватает яиц, так это на частичное фрондерство, о чем Вучич напоминает в своей отповеди, указывая на то, что ряд требований США Сербия не приняла, разумеется не акцентируя внимание на том, что Сербию вынудили принять целый ряд других требований выгодных администрации США, включая перенос посольства в Иерусалим и признание "Хезбаллы" террористической организацией, отказ от сотрудничества с китайской корпорацией Huawei в вопросах сетей 5G, хотя для Сербии это вопросы даже не третьстепенные по важности для ее интересов. Ирония ситуации заключается в том, что договор между Сербией и Косово в первую очередь был нужен Трампу, чтобы продемонстрировать хоть какой-то внешнеполитический успех, в духе недавного договора между Израилем и ОАЭ. Именно поэтому подобные договора подписывают в Вашингтоне и именно поэтому там всячески выпячивают главенствующую роль Трампа. Понятное дело, что Нетаньяху и монарха эмиратчиков никто так на стул не посадит, а Сербии таким образом "протокольно" указали ее место. Задача этих фотографий понятна – создать образ Трампа как вершителя международной политики и арбитра в международных конфликтах.И Сербия сыграла в эту игру, где-то уперевшись, а где-то пойдя на очевидные уступки. Делать вид, что это не так, по меньшей мере наивно. Но можно ли много требовать от маленькой побежденной страны, живущей в условиях враждебного окружения?Ну а сам Вучич это конечно не Рауль Кастро (одернувший руку Обамы) или Ким Чен Ын, который на подобное унизительное положение никогда бы не согласился. В этом собственно одна из причин конфликта США с целой группой страной, начиная с России и Китая и заканчивая КНДР и Никарагуа. Не все страны мира готовы сидеть на стуле ровно перед гегемоном. Ну а братьям сербам стоит пожелать до того момента, когда их лидеры будут с большим самоуважением позиционировать себя на международной арене.Вот еще один говорящий ролик с подписания, который подают как фейспалм Вучича, после того как он прочитал один из пунктов подписываемого документа обязывающий Сербию перенести посольство Сербии в Иерусалим, что будет означать разрыв дипломатических отношений с Палестиной.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6149621.html