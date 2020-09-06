Пришло время создавать крепкие семьи, а не вымирать: в России пройдёт уникальная неделя «Скрепа»

С 7 по 13 сентября в Екатеринбурге пройдет уникальная Неделя Семьи «Скрепа», посвящённая традиционным семейным ценностям и приуроченный к празднику русских святых Петра и Февронии — покровителей семьи, любви и верности, который в этом году будет праздноваться 13 сентября.

Об этом «Русской Весне» сообщили инициаторы мероприятия.

Организатором выступила общероссийская общественная организация «Сорок Сороков» и Фонд святой Екатерины при поддержке Екатеринбургской митрополии и администрации города Екатеринбурга.

В рамках недели на Плотинке пройдет ряд культурно-массовых мероприятий, пропагандирующих возрождение семейных ценностей. Но, пожалуй, наиболее насыщенной станет программа лекций и мастер-классов.

Их участникам можно будет узнать о цифровой гигиене, о правильном питании, о роли отца в семье, о том, как выбрать спортивную секцию для ребенка и мотивировать детей на занятие спортом и многое многое другое.

Координатор организации «Сорок Сороков» Андрей Кормухин отметил: «Одно из главных направлений деятельности нашей организации — это защита традиционных семейных ценностей.

Мы давно мечтали реализовать подобный проект и рады, что нашли единомышленников в Екатеринбурге. У нас в России сложилась сложная демографическая ситуация, и то, что «это будет первым большим мероприятием, которое практически реализует стремление нашего общества к возрождению как великой Державы.

И я напомню, что именно семейное воспитание и приоритет детей и брака как союза мужчины и женщины нашли свое отражение в обновленной Конституции. Пришло время создавать крепкие многодетные семьи, а не вымирать. И именно об этом наш фестиваль».

«Наша цель привлечь внимание горожан к тому, что за рутиной будней мы часто забываем о том, что в нашей жизни главным являются семья, дети, родители, близкие. Ведь именно из семьи мы черпаем силы, именно семья позволяет нам не только сохранить свой генетический код, но и дает уверенность в будущем», — подчеркнул директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Неделя стартует 7 сентября с большого спортивного праздника, в рамках которого гостей ждут спортивная площадка, где дети и родители смогут сдать нормативы ГТО и стать зрителями соревнований по силовому экстриму и Русскому силомеру. Будет работать скалодром, аттракционы на замер силы, удар молотом и удар груши. Кроме того, в рамках праздника пройдет чемпионат по армреслингу.

Второй день, 8 сентября, посвящен музыке. Екатеринбуржцев и гостей города ждут выступления «Другого оркестра», который исполнит популярные мелодии разных лет. Кроме того, свое искусство продемонстрируют музыканты оркестра «B-A-C-H» и ансамбля «Изумруд».

В среду, 9 сентября, состоится кулинарный квест «Добростол». Также будет работать мобильный терапевтический комплекс, где можно будет продиагностировать состояние здоровья всех членов семьи.

А после диагностики специалисты дадут рекомендации по образу жизни и правильному питанию.

10 сентября — «Школа блогеров», в рамках которой родителям расскажут о социальных сетях и научат основным навыкам ведения блогов. Кроме того, запланировано проведение флешмоба с известным блогером, итогом которого станет запись видео каждого участника в свой аккаунт, с хэштегом проекта.

11 сентября для любознательных горожан пройдет городской квест, посвященный истории Екатеринбурга, и флористический мастер-класс.

12 сентября — Большой спортивный праздник, который начнется c общегородской зарядки, далее будет проведен большой Семейный забег, в котором смогут принять участие все желающие.

Максимально насыщенным будет последний день Недели. Он начнется с красочного парада семей от памятника Петру и Февронии до Плотинки, где будут выступать лучшие местные творческие коллективы, работающие в самых разных жанрах.

А завершит праздник грандиозный концерт прославленной рок-певицы Ольги Кормухиной и лидера группы «Парк Горького» Алексея Белова.

Всю неделю будет работать православный сувенирный фестиваль.

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