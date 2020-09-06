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О сходстве русского языка и санскрита писали в книгах начала 19 века

22:03. 6 сентября 2020 46 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Поразительная находка автора канала "Разгадки истории"! В книге, изданной ещё в 1811 году, ссылаются на работы, выполненные за 70 лет до того!!

Причём 200 лет назад о поразительном сходстве санскрита с русским писал… француз!!! Честь и хвала тогдашним исследователям,  не имевшим в своём распоряжении таких инструментов, как, например, ДНК-генеалогия. Которая однозначно доказала, что носители преобладающего в высших кастах Индии гаплотипа пришли… с территории нынешней России!

И понятно, отчего в говорах архангельской и вологодских областях столько общих слов с санскритом. И отчего часть топонимики в Индии нередко совпадает с названиями гор, рек и озёр Русского Севера.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5199936.html

Метки: индия, история, лингвистика, русский, санскрит, Север, славяне, этимология, язык

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