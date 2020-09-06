О сходстве русского языка и санскрита писали в книгах начала 19 века
22:03. 6 сентября 2020 46 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Поразительная находка автора канала "Разгадки истории"! В книге, изданной ещё в 1811 году, ссылаются на работы, выполненные за 70 лет до того!!
Причём 200 лет назад о поразительном сходстве санскрита с русским писал… француз!!! Честь и хвала тогдашним исследователям, не имевшим в своём распоряжении таких инструментов, как, например, ДНК-генеалогия. Которая однозначно доказала, что носители преобладающего в высших кастах Индии гаплотипа пришли… с территории нынешней России!
И понятно, отчего в говорах архангельской и вологодских областях столько общих слов с санскритом. И отчего часть топонимики в Индии нередко совпадает с названиями гор, рек и озёр Русского Севера.
Причём 200 лет назад о поразительном сходстве санскрита с русским писал… француз!!! Честь и хвала тогдашним исследователям, не имевшим в своём распоряжении таких инструментов, как, например, ДНК-генеалогия. Которая однозначно доказала, что носители преобладающего в высших кастах Индии гаплотипа пришли… с территории нынешней России!
И понятно, отчего в говорах архангельской и вологодских областях столько общих слов с санскритом. И отчего часть топонимики в Индии нередко совпадает с названиями гор, рек и озёр Русского Севера.
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