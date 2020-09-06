“О чем я жарко спорил с А.В.Пыжиковым?”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе “Прямой эфир”

#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ #Аврора #РадиоАврораТайм-коды0:33- 26:05 – о Японии, русско и советско-японских отношениях, советско-советских военных конфликтах и почему Япония не вступила в Великую Отечественную войну26:07-26:18 – о словах И.В.Сталина и очередной лжи царебожников26:20-31:22 – об айнах, пруссах и прочих погибших племенах31:25-42:10 – о круглом столе по Токийскому процессу и причинах пересмотра итогов войны, о семействе Киси-Абэ и ЛДПЯ и клановой системы управления на Западе, о преступлениях японской военщины, о том как США использую этно-конфессиональный фактор42:40-53:35 – о бело-красном белорусском флаге, национальном движение Белоруссии, в чем отличие украинского и белорусского национализма, об униатах, о Гедимине и Гедиминовичах, о ВКЛРиЖ54:18-1:12:42 – о роли поляков в Русской смуте, о Лжедмитриях, о Тушинских перелетах, о А.В.Пыжикове и моем споре с ним по поводу литовских княжат, причинах введения Опричнины, антропологии истории, о князе Ф.И.Мстиславском, о старомосковских боярах, о Филиппе Колычеве1:12:44-1:14:52 – о связи И.В.Сталина и Г.Гурджиева, о работах А.В.Островского, о конспирологии и кризисе состояния умов1:14:44 – об учебниках истории, о смене министра образования, о научной методологии образования, о лживом патриотизме, почему учеников тошнит от истории, как из детей делают идиотов, о профессоре А.Г.Кузьмине и его учебнике истории для ВУЗов, можно ли пересматривать прежние исторические концепты, о разрушении стереотипов брежневской эпохе, об отставке и унижении А.Н.Шелепине, о Викторе Луи1:38:59 -1:50:50 – о нефтяных деньгах, о Хельсинском акте, о лживости гайдаровской книжки \

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i1h4GkUX89c