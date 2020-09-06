Неправильное применение коктейля Молотова

В Портленде по прежнему жарко. Свободные люди продолжают выходить на мирный ненасильственный протест против тирании.Протестующие перешли к применению коктейлей Молотова против полиции, но один из бросков завершился своеобразным "Френдли-Файр".Протесты 4 сентября.Протесты 5 сентября.Протесты 6 сентябряСреди очередной партии из десятков арестованных оказался сын актера Джона Малковича.Согласно исследованию Принстонского университета, с 24 мая по 22 августа, в США в 220 населенных пунктах прошло как минимум 570 протестных акций, которые сопровождались актами насилия.Это помимо мирных акций. Про это исследование будет отдельный материал.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6149943.html