Неправильное применение коктейля Молотова
21:35. 6 сентября 2020 146 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Портленде по прежнему жарко. Свободные люди продолжают выходить на мирный ненасильственный протест против тирании.
Протестующие перешли к применению коктейлей Молотова против полиции, но один из бросков завершился своеобразным "Френдли-Файр".
Протесты 4 сентября.
Протесты 5 сентября.
Протесты 6 сентября
Среди очередной партии из десятков арестованных оказался сын актера Джона Малковича.
Согласно исследованию Принстонского университета, с 24 мая по 22 августа, в США в 220 населенных пунктах прошло как минимум 570 протестных акций, которые сопровождались актами насилия.
Это помимо мирных акций. Про это исследование будет отдельный материал.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6149943.html
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