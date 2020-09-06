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Неправильное применение коктейля Молотова

21:35. 6 сентября 2020 146 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Портленде по прежнему жарко. Свободные люди продолжают выходить на мирный ненасильственный протест против тирании.
Протестующие перешли к применению коктейлей Молотова против полиции, но один из бросков завершился своеобразным "Френдли-Файр".


























































Протесты 4 сентября.


Протесты 5 сентября.


Протесты 6 сентября

Среди очередной партии из десятков арестованных оказался сын актера Джона Малковича.


Согласно исследованию Принстонского университета, с 24 мая по 22 августа, в США в 220 населенных пунктах прошло как минимум 570 протестных акций, которые сопровождались актами насилия.
Это помимо мирных акций. Про это исследование будет отдельный материал.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6149943.html

Метки: Видео, протесты, США, Трамп, фотографии, юмор

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