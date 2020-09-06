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Митинг в Минске 05.09.2020

15:08. 6 сентября 2020 52 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


Сегодняшний митинг оппозиции в Минске.
Пока что все еще более вяло, нежели в предыдущие выходные.
В городе уже традиционно во время митинга закрывают метро в центре, в Минск как обычно стянуты дополнительные силы милиции и военная техника. На всякий случай.

























Вечером подведем итоги.

Плюс до кучи, еще пара оппозиционных клоунов задержанных МВД и КГБ.


Поймали дегенерата порезавшего государственный флаг в Ивацевичах + там еще парочка "борцов с Лукашенко".
Второй особенно порадовал:
- Что ознает Живе Беларусь?
- Не знаю.
- Зачем кричали?
- Ну все кричали и я кричал.



Плюс задержанные журналисты бежавшие с белорусского ТВ и организовавшие травлю своих коллег.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6148652.html

Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, Минск, протесты, юмор

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