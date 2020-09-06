Митинг в Минске 05.09.2020

Сегодняшний митинг оппозиции в Минске.Пока что все еще более вяло, нежели в предыдущие выходные.В городе уже традиционно во время митинга закрывают метро в центре, в Минск как обычно стянуты дополнительные силы милиции и военная техника. На всякий случай.Вечером подведем итоги.Плюс до кучи, еще пара оппозиционных клоунов задержанных МВД и КГБ.Поймали дегенерата порезавшего государственный флаг в Ивацевичах + там еще парочка "борцов с Лукашенко".Второй особенно порадовал:- Что ознает Живе Беларусь?- Не знаю.- Зачем кричали?- Ну все кричали и я кричал.Плюс задержанные журналисты бежавшие с белорусского ТВ и организовавшие травлю своих коллег.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6148652.html