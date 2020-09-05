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Заявление тов. Сталина об окончании второй мировой войны 02.09.1945 года

16:56. 5 сентября 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Речь Сталина об окончании второй мировой войны 02.09.1945



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5198301.html

Метки: война, Германия, история, советский, ссср, сталин, Япония

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