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В Якутии открыли памятник Сталину

19:40. 5 сентября 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Яуктии, в поселке Чульман, открыли очередной памятник товарищу Сталину.
Памятник установлен в честь победы СССР во второй мировой войне и посвящен товарищу Сталину как Верховному Главнокомандующему, во главе с которым СССР выиграл Великую Отечественную Войну и разгромил империалистическую Японию.













https://vk.com/wall-64685395_1820 – цинк
https://vk.com/stalinismus?z=photo-107172091_457257205%2Fwall-7067153_109493 – цинк

Как уже не раз отмечалось, появление новых памятников Сталину в России исторически неизбежно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6147617.html

Метки: вторая мировая война, памятники, Россия, сталин, Якутия

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