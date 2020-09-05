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Пропаганда в музыке. Как музыка стала политической?

13:36. 5 сентября 2020 74 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В угоду трендам многие российские музыканты вдруг стали рьяными оппозиционерами, а на Западе так вообще настоящий расцвет вездесущих SJW. Все было бы отлично, пусть они выражают свое мнение как хотят, для этого творчество и создано, если бы только такая политическая пропаганда не превратила музыку в фарс, а исполнителей – в тех же пропагандистов, против которых они воюют в «политкорректных» песнях.

Источник: https://whatisgood.ru/raznoe/music/propaganda-v-muzyike/

Метки: музыка, технологии

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