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Обстоятельства массовых беспорядков

00:49. 5 сентября 2020 308 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


На белорусском ТВ выложили новую подборку видео с участниками массовых беспорядков в Минске 9-12 августа.
В числе прочих, органы вычислили одного из участников вооруженного нападения на грузовик, с помощью которого перекрывали улицу во время протестов.



Особенно порадовал деятель, который заявил, что "я вышел, потому что прочитал в интернете, но потом все понял…".
Вспомнился "Джей и Молчаливый Боб" и "Ой, я читала в интернете…"

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6145843.html

Метки: белоруссия, протесты, слабоумие и отвага, юмор

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