Обстоятельства массовых беспорядков

На белорусском ТВ выложили новую подборку видео с участниками массовых беспорядков в Минске 9-12 августа.В числе прочих, органы вычислили одного из участников вооруженного нападения на грузовик, с помощью которого перекрывали улицу во время протестов.Особенно порадовал деятель, который заявил, что "я вышел, потому что прочитал в интернете, но потом все понял…".Вспомнился "Джей и Молчаливый Боб" и "Ой, я читала в интернете…"

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6145843.html