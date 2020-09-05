Николай Стариков: «Лукашенко — не тот человек, который уходит»

Александр Лукашенко после выборов вдруг прозрел, отпустил задержанных россиян, прекратил обвинять Россию во всевозможных кознях и снова обратился к ней за помощью. Это — понятно, ведь атаки с Запада только крепчают. Стало очевидно, что ведущую роль в протестах играют прозападные силы. Сама Белоруссия Западу не очень-то и нужна. Это — репетиция для России. Как могут развиваться события? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Правда. Ру рассказал общественный и политический деятель Николай Стариков.

— Николай Викторович, что ждет евразийскую интеграцию в связи с такими событиями в Белоруссии? Кроме того недавно Армения попыталась запретить российские телеканалы. Казахстан тоже дистанцируется от России, Президент Токаев в поздравлении Лукашенко написал, что поддерживает стратегический курс, направленный на укрепление суверенитета и независимости Белоруссии.

Получается, что с Россией никто не хочет интегрироваться. Все хотят от нас только получать дешевые энергоресурсы, огромный рынок для сбыта, щит безопасности и так далее. Но никто не хочет идти дальше. Напротив, в народах бывшего СССР воспитывают и поддерживают ненависть к России.

Может быть и нам не нужна эта интеграция, а нужно заняться самими собой — сделать Россию процветающей, экономически сильной и по-настоящему независимой? Тогда она будет действительно привлекательна для всех, и наше окружение уже само к нам подтянется. Ваше мнение?

— Народы, конечно, будут поддерживать в этой ненависти. После разделения Германии народ ГДР и народ ФРГ 45 лет смотрели друг на друга через прицелы различного рода вооружений. Больше 20 лет они вообще не признавали существование друг друга. Только в начале 1970-х было первое соглашение между ГДР и ФРГ заключено.

Но по прошествии времени буквально за полгода произошло объединение. Проблемы-то между этими частями страны, конечно, до сих пор ещё есть, но они — несущественны и не влияют на развитие государства. Есть особенности менталитета, но никто же не скажет, что это разные народы? Конечно, нет.

Так и здесь. Есть пропаганда, есть сложности. Но если бы мы объединились, всё это ушло бы на задний план. Независимость, с одной стороны, это — такое красивое слово. А с другой стороны это — та же феодальная раздробленность. У одного народа — два-три государства. Зачем? Вот у немцев было в принципе три государства: Австрия, ГДР и ФРГ.

Осталось два немецких государства. Вопрос: если бы немцы совсем как-то объединились в одно государство (без Гитлера и имперских замашек, конечно), стала бы немецкая экономика от этого сильнее? — Наверняка. Чтобы этого не произошло, основные конкуренты немцев, сидящие на острове около континентальной Европы, всячески внушают австрийцам мысль, что они — в не немцы, а какие-то особенные такие.

Любое объединение приводит к усилению экономики, человеческого и всякого другого потенциала. Поэтому мы, конечно хотим и стараемся сделать Россию сильной и процветающей.

Мелким царькам нужен сепаратизм

А кто-то хочет делать Украину сильной. В итоге из-за тех политиков, которые сидят в Киеве, наши войска стоят на границе с Украиной, и на Украине стоят войска на границе с Россией. Вооружение и силы тратятся и там, и там. Закрываются заводы, разрываются экономические цепочки. Семьи разрушаются. Вопрос: это кому надо? Кто от этого выигрывает? — Уж точно не люди, живущие на Украине и в России.

Поэтому интеграция — это путь к усилению улучшения жизни всех. И конечно, нам нужны политики, которые хотят с нами интегрироваться. Но все удельные государи независимых стран, естественно, не хотят этого, потому что они потеряют свою власть.

Дальше начинается дипломатия, надо говорить мягко. Мы же не можем вот так выступить, заявить, что мы хотим все ваши республики поглотить, чтобы вы все лишились своей власти. Кто после этого будет с нами разговаривать? Нет, нужна интеграция.

— Какие вы видите возможные варианты развития событий в Белоруссии?

— От Лукашенко ничего хорошего ждать больше нельзя. Я думаю, что хотя сейчас Лукашенко опять обращается к России, он будет всячески тормозить реальную интеграцию. Перед выборами он показал себя настоящего, с ним теперь все предельно ясно. И это знает сам Лукашенко.

Лукашенко загнал себя в тупик недоверия

А значит, он будет думать, что теперь не только Запад, но и Россия задумается о новых политических лидерах. Значит, он будет ещё с меньшим доверием относиться к Москве. Такая его политика невольно, но неизбежно приводит к центробежным силам.

Он ещё более жестко будет относиться к политикам именно пророссийского крыла, не допуская их возникновения. В результате этой операции, в которую вляпался Александр Григорьевич, теперь он будет разрушать союзное государство. Поэтому Запад сегодня даже заинтересован, чтобы Лукашенко остался у власти. Вот в чем парадокс.

— То есть — он не уйдет под давлением оппозиции?

— Лукашенко — не тот человек, который уходит. Это — не Янукович. К тому же он считает, что договорился с Западом. Он считает, что с Россией он договорится. Третье: он считает, что те, кто выходит на улицу — это цветные технологии, которые выводят простых честных людей на улицы. И отчасти с этим можно согласиться.

По последним данным, 60-70 тысяч человек участвовали в акциях в Белоруссии. Может быть, около 100 тысяч. Это — много. Но с другой стороны, это — не миллионы и даже не сотни тысяч. Так что Лукашенко, конечно, никуда уходить не будет.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Источник: https://nstarikov.ru/nikolaj-starikov-lukashenko-ne-tot-chelovek-kotoryj-uhodit-118982