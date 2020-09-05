Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 2. 1959-1960
17:37. 5 сентября 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 1. 1956-1959
22. 1959. Ленинские горы, у метромоста
23. 1959
24. 1959
25. 1959. Манежная пл.
26. 1959. После демонстрации
27. 1959. Стоянка у гостиницы Метрополь
28. 1959. ВДНХ
33.1959. ВДНХ, павильон Машиностроение
34. 1959. ВДНХ, павильон Узбекской ССР
35. 1959. Надувные шарики
36. 1959
37. 1960. Ипподром
38. 1960. Москва, Черемушки, ул. Гримау
1960. Москва, Черемушки, ул. Гримау
40. 1960. Театральный проезд, Большой театр
41. 1960. Хорошевское шоссе
42. 1960. Двор дома на Хорошевском шоссе
43. 1960
44. 1960. ЦУМ
Мы в социальных сетях