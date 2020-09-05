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Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 2. 1959-1960

17:37. 5 сентября 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 1. 1956-1959

22. 1959. Ленинские горы, у метромоста
22. 1959. Ленинские горы, у метромоста

23. 1959
23. 1959

24. 1959
24. 1959

25. 1959. Манежная пл.
25. 1959. Манежная пл.

26. 1959. После демонстрации
26. 1959. После демонстрации

27. 1959. Стоянка у гостиницы Метрополь
27. 1959. Стоянка у гостиницы Метрополь

28. 1959. ВДНХ
28. 1959. ВДНХ

29. 1959. ВДНХ

30. 1959. ВДНХ

31. 1959. ВДНХ

32. 1959. ВДНХ

33.1959. ВДНХ, павильон Машиностроение
33.1959. ВДНХ, павильон Машиностроение

34. 1959. ВДНХ, павильон Узбекской ССР
34. 1959. ВДНХ, павильон Узбекской ССР

35. 1959. Надувные шарики
35. 1959. Надувные шарики

36. 1959.
36. 1959

37. 1960. Ипподром
37. 1960. Ипподром

38. 1960. Москва, Черемушки, ул. Гримау
38. 1960. Москва, Черемушки, ул. Гримау

39. 1960. Москва, Черемушки, ул. Гримау1
1960. Москва, Черемушки, ул. Гримау

40. 1960. Театральный проезд, Большой театр
40. 1960. Театральный проезд, Большой театр

41. 1960. Хорошевское шоссе
41. 1960. Хорошевское шоссе

42. 1960. Двор дома на Хорошевском шоссе
42. 1960. Двор дома на Хорошевском шоссе

43. 1960
43. 1960

44. 1960. ЦУМ
44. 1960. ЦУМ

Источник: https://humus.livejournal.com/7382454.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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