Мир подталкивают к войне

Август выдался богатым на громкие политические события: протесты в Белоруссии, митинги в Хабаровском крае и Башкирии, отравление Навального… Это не могло не отразиться на настроениях жителей России.

Писатель, публицист, член экспертного совета партии «За Правду» Николай Стариков поделился своим впечатлением о происходящем в России. По его мнению, в обществе есть серьезный запрос на перемены, и его надо срочно удовлетворять, пока ситуация не усугубилась.

Также мы поговорили об экономических вызовах, стоящих перед страной, о ситуации в мире, и о том, кто может стоять за отравлением Навального, если оппозиционера действительно отравили.

Россиян объединяет запрос на обновление политики

«СП»: — Сейчас СМИ много рассуждают о Белоруссии, о Навальном. На ваш взгляд будут ли эти события или рефлексия по их поводу иметь продолжительные последствия в народе?

— Люди будут обсуждать эти темы ровно столько, сколько об этом будут писать на первых полосах ведущие СМИ и напоминать новостные ленты в соцсетях.

Тема Белоруссии, мне кажется, ещё долго будет актуальной из-за попыток так называемой оппозиции либо обрушить экономику, либо устроить беспорядки, либо сделать ещё что-нибудь в подобном духе.

Что касается ситуация с Навальным, я думаю, эта тема потихоньку уйдет на третий план, потому что состояние его здоровья не будет источником никаких новостей. Он находится в коме, состояние у него стабильно тяжелое. К сожалению, то, что с ним произошло, с медицинской точки зрения очень серьезно, и поэтому ожидать радикальных и быстрых изменений не приходится. А все-таки Навальный далеко не товарищ Сталин, чтоб публиковать ежедневно бюллетени о состоянии его здоровья.

«СП»: — Какие выводы нужно сделать России в связи с ситуацией в Белоруссии? Что надо менять?

— Этот колокол звонит не только и не сколько по Белоруссии, сколько по России. Когда политическая система доходит до такой ситуации, что люди хотят перемен любой ценой, хотят слышать новые идеи, видеть новые лица, новые партии, им надо дать эту возможность. Необходимость политической реформы в России не то, что назрела, она уже перезрела.

Думаю, и власть, и имеющиеся политические силы, и самое главное — избиратели поймут, что без прихода в политику новых лиц и новых идей ситуация может привести к печальным последствиям.

«СП»: — Вы считаете, что новые партии удовлетворят существующий запрос на обновление?

— Именно так я и считаю. Партии, которые сейчас находятся у власти, гарантировано не удовлетворяют запросы людей. Они с этим не справляются и не собираются это изменять. Поэтому от появления новых партий в любом случае будет только лучше. И уж точно не хуже.

«СП»: — Ситуация с Навальным. Что в ней главное?

— Было бы крайне любопытно узнать, что на самом деле с ним произошло, и почему его пресс-секретарь убедительно заявляет об отравлении, когда об этом ещё неизвестно никому. Но если версия сознательных действий для ухудшения его здоровья подтвердится, я думаю, что именно его ближайшее окружение будет подозреваемыми. Как показывает человечества история, отравлениями занимаются друзья, родные, близкие.

Будем ждать информации по этой теме.

Протесты в России: в чем причина

«СП»: — Шиес, Хабаровск, Башкирия многие ставят события в этих регионах в один ряд и говорят о нарастающих протестных, антицентристских настроениях. Согласны ли вы с такой точкой зрения?

— Не согласен. Каждая ситуация вызвана определенными причинами, они совершенно разные, и обобщать это ненужно. Единственное, что объединяет людей — они действительно хотят видеть новые лица и новых политических лидеров. Этот запрос действительно одинаковый.

«СП»: — В Хабаровске хоть редко, но звучал лозунг «Москва — уходи», в Шиесе требовали «Москва, убери свой мусор» — это антицентристские настроения, или только недовольство чем-то конкретным?

— Настроения становятся массовыми, когда их высказывают большинство населения. Если один-два человека на митинге поднимут любой лозунг, это не значит, что такую точку зрения разделяют все его участники.

На этом, кстати, построено большинство манипуляций: когда над толпой людей, пришедших по одному поводу, поднимают совершенно иной лозунг, а потом снимают происходящее таким образом, чтобы создать иллюзию о поддержке всеми присутствующими этой позиции.

Я думаю, что сегодня тенденции сепаратизма не поддерживается большинством населения наших регионов, и слава богу. Уроки девяностых дали свои плоды. Но, с другой стороны, нужны постоянные разъяснения, что, например, Дальний Восток не может быть отдельным. Жителям этого региона надо рассказывать, что произойдет с ним в случае ослабления государства или, не дай бог, отделения от страны.

Точно такая же пропаганда в хорошем смысле слова должна идти во всех частях нашего государства. Надо пропагандировать единство, сильную Россию — это никогда не будет лишним.

Экономику мира загоняют в рецессию сознательно

«СП»: — Не только у нас и в Белоруссии, во всем мире люди протестуют. И протесты начались они ещё до коронавируса. В чем их главная причина, когда это закончится?

— Тут тоже не стоит обобщать. Но когда мировая экономика опускается, и во многом ее загоняют в рецессию сознательно — здесь я имею ввиду масштабы эпидемии коронавируса в мире — это, конечно, только увеличивает социальные проблемы.

Вообще говоря, мир подталкивают к войне. А для того, чтобы люди были готовы заниматься противоестественными для них вещами — убийством себе подобных, их нужно сделать обездоленными, злыми, разуверившимися, не имеющими никакого иного выхода.

«СП»: — В России многие компании все ещё на грани закрытия, тяжелые времена не закончились, могут быть и массовые сокращения. Какие шаги вы ждете от правительства в этой связи? Какие уже существующие меры считаете действенными?

— Надо отдать должное, что в этот раз правительство действительно приняло меры, чтобы потери были минимальными или их вовсе не было. Предприятия получили кредиты, которые не нужно будет возвращать в случае сохранения численности сотрудников. Это, конечно, существенная помощь, но она не может быть исчерпывающей.

Я думаю, что та практика прямой выдачи денег целевым группам, например, родителям с детьми — очень хороша. Ее можно было бы продолжить.

А в целом, конечно, нужно всячески поддерживать внутренний спрос. Сохранение и наращивание спроса и есть способ не дать экономике скатиться в штопор. Для этого государство должно закупать российские товары, ограничить доступ не российских товаров. Все это делается, но надо заниматься этим более активно. Сейчас нужно не сокращать государственные расходы, а их наращивать.

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Источник: https://nstarikov.ru/mir-podtalkivajut-k-vojne-118906