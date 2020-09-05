Лишить будущего, извратив прошлое

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Советский Союз и нацистскую Германию тоталитарными режимами, одинаково ответственными за начало Второй мировой войны.

«Это была не только тотальная война, но и тоталитарная, потому что её развязали два тоталитарных режима. Тоталитарные по замыслу, деструктивные, варварские и в полном смысле слова преступные», — заявил он накануне годовщины победы СССР и союзников во Второй мировой войне.

По результатам этой самой победы, напомню, многострадальная польская государственность была восстановлена по инициативе Сталина, и, что немаловажно, Польша получила бывшие немецкие земли, на которые давно претендовала, вот только без помощи России забрать не могла. Но значение слова «благодарность» польские политики если и знают, то тщательно скрывают это знание.

Это всё происходит на фоне развития ситуации в Белоруссии что, конечно же, совсем не случайно.

Нужно ли в очередной раз опровергать теперь уже польского премьера в тот момент, когда эта откровенная ложь уже набила оскомину всем здоровым людям, причём и к востоку, и к западу от Польши? Видимо, нужно, и будет нужно ещё не раз, учитывая, что принцип, некогда озвученный нашим общим с Польшей врагом — «ложь, повторённая тысячу раз, становится правдой», опять стал как никогда актуальным.

По поводу Второй мировой войны есть две равнозначные исторические правды. С одной стороны, ответственность за начало агрессивной войны несёт Германия, которая и начала войну — сперва захватив Польшу, затем Данию, Норвегию, Бельгию и так далее. Современные немецкие политики полностью согласны с этой версией и признают свою вину. Предыдущая попытка переложить часть вины на СССР, напомню, вызвала гневную реакцию министра иностранных дел Германии Хайко Мааса:

«Постоянно предпринимаемая в последние месяцы попытка таким бесстыдным образом переписать историю требует от нас ясной позиции, которая, собственно говоря, вообще не нужна в свете непреложного исторического факта — только одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну».

Виновата за начало войны Германия, но если смотреть на вопрос чуть шире, то, с другой стороны, в принципе нет ни одной из ведущих стран того времени, которые не были бы отчасти ответственными за начало самой чудовищной войны в человеческой истории.

Каждая страна, включая, разумеется, Польшу, полагала, что сможет вывернуться, выгадать себе преимущества, остаться в стороне. И каждая совершала при этом ошибки, которые смешали все планы. И теперь мы отлично знаем, что в условиях надвигающегося цунами невозможно выстоять в одностороннем порядке и избежать общей доли — участия в кровопролитной мировой войне. Даже Швеция и Швейцария, которые соблюдали формальный нейтралитет, не смогли полностью избежать последствий.

А расплата непосредственных участников противостояния всегда колоссальна. Особенно при отсутствии общих усилий по предотвращению глобальной катастрофы. Не удалось создать систему коллективной безопасности — значит, будут потеряны миллионы жизней.

Беда в том, что основной урок истории, как известно, заключается в том, что она никого ничему не учит. И сегодня мы стоим на пороге ещё одной катастрофы, в тот момент, когда наши западные «цивилизованные» «коллеги» так усиленно подливают масло в огонь, не понимая, что тем самым и себя самих увлекают в бездну, выбраться из которой будет очень сложно.

Чего стоит одна только резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», принятая 19 сентября 2019 года Европейским парламентом. Именно в этом документе наши «благодарные» «партнёры» приравняли СССР к нацистской Германии в деле развязывания Второй мировой войны. Решая сиюминутные задачи, они упускают важный момент — подрывая фундаментальные основания существующего миропорядка, они фактически готовят почву для новой катастрофы, участниками которой им неизбежно придётся стать.

Для чего нужны все эти постоянные обвинения России в нарушении правил? Для чего спецслужбы наших оппонентов так усиленно формируют из России образ врага, вливая в это дело миллиарды долларов — гораздо больше, чем тратится на борьбу с ИГИЛ*, не говоря о других реальных террористах?

Очень просто: объяснять, почему ИГИЛ — это плохо, особо не требуется, всем это и так ясно. А вот внушить мысль о том, что Россия — это зло, — действительно непростая пропагандистская задача. Люди же не слепые и видят, что это не Россия строит по всему миру военные базы, не Россия создала военный блок, который всё ближе и ближе подходит к границам США, не Россия наносит внезапные ракетные удары по другим странам.

В конечном счёте, по задумке авторов всех информационных атак против России, должно произойти следующее: полный подрыв легитимности политического режима нашей страны, как внешней, так и внутренней. Со всеми из этого вытекающими последствиями.

В условиях, когда вблизи от наших границ вспыхнул новый очаг нестабильности — Белоруссия, когда Россия не позволила провернуть быстро и молниеносно очередной цветной блицкриг, особенно важной становится задача дискредитации нашей страны, точнее, задача выходит на свой новый виток. Делегитимизировать, подорвать моральный авторитет — это же классика жанра психологической борьбы.

С Белоруссией быстро и молниеносно не получилось. Но это не означает, что Минск оставят в покое. Не мытьём, так катаньем наши враги будут последовательно идти к своим целям, и здесь ждать от них снижения оборотов было бы большой глупостью.

Откуда все эти нападки, для чего? Наш главный оппонент отлично понимает: историческая память, память о Великой Отечественной войне, национальная идея — это то, что поддерживается в России и государством, и обществом. То, что работает на сплочение и формирование национальной самоидентификации. Противники России боятся, что чёткая национальная идея не позволит деструктивным силам вмешиваться в процесс формирования российской национальной идентичности.

Поэтому для нас всех настало время наконец чётко и ясно сформулировать, что есть сегодня в России национальная идея, и не просто сформулировать, а закрепить это понятие, этот термин в нормативно-правовых актах. Безыдейный народ не может ничего построить и, конечно, будет завоёван. Настало время защитить себя самих. Больше некому.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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Источник: https://nstarikov.ru/lishit-budushhego-izvrativ-proshloe-118935