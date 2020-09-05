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Лицо демократии в Портленде

16:49. 5 сентября 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Портленде снова весело. Сатрапы нелегитимного президента продолжают насилие над мирными протестующими.
Заглавная фотография уже успела стать настоящим хитом, который оказался приурочен к 100-му дню непрекращающихся протестов.



































































Министр иностранных дел Германии Маас заявил, что если Трамп не отреагирует на требования Евросоюза и не освободит политических заключенных, то Евросоюз введет санкции против США.
Лидер координационного совета американской оппозиции Джо Байден заявляет, что выборы Трампа были и будут сфальсифицированы и он не является законным президентом, которого может признать цивилизованное мировое сообщество.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов выступить посредником в переговорах между теряющей легитимность властью в Вашингтоне и лидерами мирного протеста для организации мирного перехода США к демократии.
Мексиканский Телеграм-Канал "Начос" призвал работников заводов "Локхид-Мартин", "Райтеон" и "Боинг" к бессрочной забастовке против режима, обещая выплатить стачечным комитетам по 100 000 песо.
Правительство России выделит 1 500 000 рублей для укрепления правозащитного движения в США и поддержки неправительственных организаций выступающих за демократизацию общественной жизни.

Америка будет свободной и демократической страной!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6147485.html

Метки: белоруссия, демократия, лукашенко, портленд, протесты, свобода, США, фотографии, юмор

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