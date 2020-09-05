Кто заставил Гитлера напасть на Сталина
«Петербургский исторический клуб», выходящий на «Радио Петербург» (69,47 МГц FM) во главе с профессором Андреем Леонидовичем Вассоевичем, сделал к моему юбилею прекрасный подарок – это внеочередная программа, в которой мы вновь вернулись к важнейшей проблеме – кто же организовал, вдохновил и направил нападение Адольфа Гитлера на Советский Союз. Кто заставил Гитлера напасть на Сталина?
P.S. Другие материалы с участием профессора А.Л.Вассоевича:
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- Потрясающая и неизвестная история Блокады Ленинграда. Военный Дневник Тани Вассоевич
- Говорим по-русски
- Ложь ХХ съезда
- Россия. Крым. История на радио Петербург
- Изборский клуб. Люди вынуждены слушать «Эхо Москвы»
- «Построение континентальной империи — задача, соответствующая русскому масштабу»
- Изборский клуб. Интернет-музей Российской Империи
Источник: https://nstarikov.ru/kto-zastavil-gitlera-napast-na-stalina-2-118987
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