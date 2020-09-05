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Кто заставил Гитлера напасть на Сталина

15:59. 5 сентября 2020 96 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

«Петербургский исторический клуб», выходящий на «Радио Петербург» (69,47 МГц FM) во главе с профессором Андреем Леонидовичем Вассоевичем, сделал к моему юбилею прекрасный подарок – это внеочередная программа, в которой мы вновь вернулись к важнейшей проблеме – кто же организовал, вдохновил и направил нападение Адольфа Гитлера на Советский Союз. Кто заставил Гитлера напасть на Сталина?

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Источник: https://nstarikov.ru/kto-zastavil-gitlera-napast-na-stalina-2-118987

Метки: блог, Видео

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