Как хапнуть "родовое серебро"

Такая стратегия потребует видения, управляемости государственных компаний — от нефтехимических до банковских — и решительности. Второго такого шанса может не представиться в ближайшее время»

«беспорядки в Беларуси могут поддержать польский рынок труда».

«Фатальная экономическая ситуация в Беларуси заметно увеличила число желающих работать в Польше, и теперь, если произойдет какое-то политическое потепление, их может быть еще больше»

О планах польского капитала после того, как "режим Лукашенко падет".Польша принимает самое активное участие в поддержке протестов после президентских выборов в Беларуси. Новости польского телевидения последние недели начинаются с освещения белорусской ситуации, и во всех медиа президент Александр Лукашенко именуется не иначе как «диктатор», «узурпатор» и «сатрап». При этом Польша изо всех сил старается занять ведущую роль в свержении «диктатуры» в соседней стране, полагая, что это позволит не только поднять международный престиж государства, но и получить экономические преференции от «демократизации» Беларуси.— резюмируют в статье на портале государственного телевидения TVP INFO, являющегося рупором нынешней польской власти.Несмотря озвученное выше желание стать «крупным игроком», Польша уже давно не проводит самостоятельной политики на международной арене, являясь там всего лишь инструментом США. И в данном случае Вашингтон, занятый сейчас своими внутренними проблемами, просто делегировал восточно-европейским вассалам, каковыми являются Польша и Литва, полномочия по организации цветной революции в Беларуси.Этот факт тем не менее не означает, что польские элиты не преследуют своих интересов, принимая активное участие в событиях в соседней стране.Так, на портале Bizblog.pl, специализирующемся на вопросах бизнеса, появилась статья, автор которой Петр Мачонжек считается экспертом в области энергетики и обороны. По мнению Мачонжека,, должно быстро актуализировать свои планы на случай, и польский бизнес может ждатьЭксперт, в частности, напоминает о Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), против строительства которой Польша ранее категорически возражала, считая ее «небезопасной». Варшава объявила, что не будет покупать электроэнергию, произведенную на БелАЭС, а также запретила ее транзит через свою территорию.Однако, с точки зрения Мачонжека, в случае возможного ухода Лукашенко все может чудесным образом измениться.«Белорусская атомная электростанция с прозрачной структурой собственников (в частности, без записей, позволяющих российскому "Росатому" распоряжаться произведенными объемами энергии для покрытия возможных долгов) может стать источником трансграничного сотрудничества — дешевой и чистой энергии для соседей Беларуси и источником денег для новых властей в Минске, которые хотели бы стабилизировать экономику после последних потрясений», — пишет он.По сути, Мачонжек подразумевает, что Польша намерена отхватить в собственность долю АЭС в Островце, чтобы в дальнейшем получить доступ к источнику дешевой электроэнергии.В то же время, по мнению эксперта,, — отмечает он.Таким же образом, добавляет автор,Мачонжек также полагает, что политические изменения в Минске могут привести к большой реприватизации, так какИ в такой ситуации для Польши могут появиться интересные варианты., — прогнозирует он.По мнению эксперта,и они должны «лежать в ящиках и ждать удобного времени».— подытоживает он.Издание Business Insider видит еще один «плюс» в ситуации, сложившейся в соседней стране, отмечая, чтоИздание сообщает, что агентства по трудоустройству, привлекающие в Польшу персонал с Востока уже несколько месяцев, видят признаки изменений., — прогнозирует Матеуш Матысяк, глава агентства EMT HRC.В свою очередь главный экономист Польской торговой палаты Петр Сорочиньский считает, что Польша может стать «маховиком для экономики Беларуси».«Польские компании могут помочь белорусской экономике так же, как нашу экономику поддержали немецкие компании, инвестируя на берегах Вислы 20 лет назад», — заявил он агентству PAP.Эксперт забыл упомянуть, что такая «поддержка» обернулась для Польши распродажей за бесценок государственного имущества, разграблением национальной собственности и завершилась немецкой экономической колонизацией. По всей видимости, именно такой сценарий польский капитал и планирует теперь повторить в Беларуси.Сергей Широколюбов

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6146442.html