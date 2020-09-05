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Фиксируем многочисленные враждебные заявления

15:55. 5 сентября 2020 102 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


МИД РФ официально отреагировал на требования Германии и Франции "дать объяснения" по "Новичку".

Фиксируем многочисленные враждебные по отношению к России заявления о ситуации вокруг состояния здоровья А.Навального. Обратили, в частности, внимание на совместное заявление на этот счёт министров иностранных дел Германии Х.Мааса и Франции Ж.-И.Ле Дриана.
В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют «Новичками», были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее.
На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4318709 – цинк

Собственно, данный факт был хорошо известен еще во время раскрутки дела Скрипаля и озвучивался в том числе и в прессе Франции и Германии, которые сейчас делают вид, что не в курсе про это. Например, президент Чехии Земан официально признал (даже несмотря на то, что чешская разведка не рекомендовала ему этого делать), что Чехия производила "Новичок" https://www.rbc.ru/politics/04/05/2018/5aec5fe09a7947e265367d6c

Минобороны и МИД Чехии подтвердили слова президента Земана, что в стране синтезировали вещество группы «Новичок» А234, но в Солсбери оно не использовалось. Синтез шел с ведома ОЗХО и в микрообъемах, которые затем уничтожались
В лаборатории Минобороны Чехии производили синтез микродоз боевых отравляющих веществ, в том числе нервно-паралитические А230, зарин и табун. Об этом говорится в заявлении ведомства. Вещества синтезировали, чтобы отработать меры по химической защите, а не с целью нападения, отмечается в сообщении.
«Вещества, которые в СМИ называют веществами семейства «Новичок», в том числе A230, являются потенциально ядовитыми химическими субстанциями, идентификация которых является частью подготовки чешских антихимических воинских частей», — говорится в заявлении Минобороны Чехии.
Все они были включены в программы испытаний в военных лабораториях Чехии «для решения задач обнаружения, защиты и безопасности чешских граждан», настаивают военные. «Это так называемый микросинтез, который не рассматривается как производство [химического оружия] в соответствии с международной конвенцией»

Как не трудно заметить, ОЗХО также была в курсе, что "Новичок" производился "не только в России". Более того, в Чехии "Новичок" производился с ведома ОЗХО.

Что разумеется никак не помешает введению санкций против РФ и требованиям "допустить в РФ ОЗХО" и "раскрыть все детали программы Новичок", которая для стран НАТО не является большим секретом со времен предыдущей Холодной войны.

PS. И еще забавное напоминание.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6147161.html

Метки: Германия, мид рф, навальный, новичок, омп, фальсификации, Франция, юмор

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 15742 14628
    жора шапов 5 сентября 2020 в 17:12

    МИДу РФ надо заявить , что тело было отравлено с момента перевозки его в Германию. И написать это на каждом заборе. Пусть прыгают.

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  • 10042 3943
    nikolay 5 сентября 2020 в 18:07

    Сразу же, после отравления Навального МИД Канады подготовил документы в Гаагский трибунал с требованием возбудить уголовное дело против президента РФ В.Путина.Обвиняют его, как военного преступника, который развязывает военные конфликты в мире и угнтает собственное население России, не считаясь с его правами. То есть, все беды народа, о которых говорил Навальный. Главное обвинение – это разворовывание бюджета. Депутаты не могут понять, куда уходят деньги.

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