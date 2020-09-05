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Евгений Павлович Леонов

22:15. 5 сентября 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
 


.. актер любимый зрителями за его добродушную улыбку, необычный голосовой тембр. Стал известен своими комедийными образами в таких культовых советских фильмах, как «Полосатый рейс», «Джентльмены удачи», «Афоня», «Обыкновенное чудо», «Большая перемена», «Осенний марафон» и многие другие.
 
 
 
 
 
Евгений появился на свет 2 сентября 1926 г. в Москве. Он рос в простой семье, не имеющей ничего общего с кинематографом. Жизнь московского паренька из коммуналки на Васильевской улице вполне могла пройти вдали от огней рампы и съемочной площадки – Леонов работал учеником токаря, потом поступил в авиационный техникум. Однако молодой человек решил круто изменить жизнь: поступил на драматическое отделение Московской театральной студии. После ее окончания 22-летний Евгений стал артистом Театра имени Станиславского.Затем в театре им. Вл. Маяковского, а с 1974 года – в Ленкоме.
 
 
 
 
 
В 1949 году состоялся дебют Леонова в лента «Счастливый рейс». Но роли были несерьезные: массовка или эпизоды. Лишь с середины 50-х ему стали давать большие роли: он сыграл в фильмах «Дело Румянцева» и «Дорога» . Славу актера принесла роль повара в «Полосатом рейсе» (1961 г.).
 
 
 
 
После этого большинство ролей Леонова были комедийными, хотя актер исполнял и чрезвычайно удачные драматические роли, например, в «Донской повести» и «Белорусском вокзале». В 1969 году Леонов озвучил медвежонка Винни-Пуха в одноименном мультфильме. В 1972 году после феноменального успеха «Джентльменов удачи» Евгений Павлович получил звание народного артиста РСФСР. Затем следуют съёмки в фильме «Афоня» (1975 г.)
 
 
 
 
В 1978 году после картины «Обыкновенное чудо» Леонов стал народным артистом СССР. На следующий год с выходом на экраны «Осеннего марафона» Леонов получил Госпремию и приз союза журналистов.
 
 
 
 
Начало восьмидесятых годов ознаменовалось ролями в комедиях «За спичками» и «О бедном гусаре замолвите слово». В 1988 году во время гастролей в Германии в результате обширного инфаркта он пережил клиническую смерть и перенёс экстренную операцию коронарного шунтирования, находился в коме 28 дней, вернулся к актёрской деятельности через 4 месяца.
 
 
 
 


Актер был женат на Ванде Леоновой, сотруднице литературной части театра "Ленком", вместе они прожили 37 лет. Его сын — заслуженный артист РФ Андрей Леонов.
Легендарный актер скончался вечером 29 января 1994 года, на 68-м году жизни, по причине отрыва тромба, собираясь на спектакль «Поминальная молитва».

Источник: http://nashaplaneta.su/blog/evgenij_pavlovich_leonov/2020-09-04-11197

Метки: археология, история, судьбы

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