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Если бы так поступил каждый третий хотя бы….

09:31. 5 сентября 2020 442 просмотра 11 коммент. Опубликовал:


Мой выбор давно уже сделан. Ещё 25 лет назад. Моя совесть чиста. Я поднял семерых детей. Начал в те самые 90- ые, которые были похожи на 41-ый /45-ый. Когда рядом буквально убивали. Подъезжали на девятках крепкие парни, выходили и рядом с тобой лежал уже труп. А мне нужно было выжить. Мне нужно было поднимать детей. Без помощи родителей, в чужом городе, без материнских капиталов и ипотек.

Что важнее играть в политика или выполнять свои обязанности? У меня есть родовое поместье. 4 га. Где я со старшими сыновьями поставил 4 дома, баню, парники, Колодец выкопал, погреб. Посадил около 250 яблонь, не считая по мелочи парников, смородин и прочих гортензий. Ты думаешь сопротивление англосаксам это что. Демонстрации, митинги и перевороты? Всё глубже. Борьба с ними глубже. С собой нужно научиться бороться. Со своей ленью, со своей никчемностью. Отпор захватчикам не на митингах, а в том, чтобы уметь достойно зарабатывать для того содержать крепкую семью. Даже в этих условиях. Зарабатывать, а не ныть, что работы нет. Да санкции. Да стало труднее. Но работа есть всегда, если руки ноги целы. Если ты мужик, а не тряпка.


Способы борьбы есть асимметричные. Например, можно полностью отказаться от сигарет, спиртного. Чтобы сохранить своё здоровье. Чтобы быть сильным и крепким в 60 лет, а не разбитым беспомощным корытом.

Кому принадлежат крупнейшие табачные фабрики в России? Philip Morris-International, British American-Tobacco, JTI. Им любимым. Англосаксы вообще гении. Убивая население страны-соперника, они при этом ещё и зарабатывают. Так они поступили с Китаем после его поражения в опиумных войнах 1840-1842 и 1856-1860г. Подсадив китайцев на индийский опиум, Британия убила двух зайцев. Начала зарабатывать колоссальные деньги и чудовищно ослабила страну-конкурента. Также поступают сейчас и с Россией. Фильмы, пропагандирующие геев; наркота. Только теперь из Афганистана.

Веселитесь, пейте, колитесь, и не рожайте. Чайлдфри. Под наши хиты. Которые мы вам тоже за деньги продадим. Прекрасная схема. Для тех, кто живёт один раз. Зажигаем не по-детски. Пир во время чумы. В Москве же и Питере не видно как загибается вся остальная Россия.

Китайцы тоже веселились и кололись. В итоге получили катастрофическое уменьшение населения, фактическое вымирание нации, с последующей деградацией и уничтожением генофонда. К примеру, если в 1842 году население Китая составляло 416 млн. человек, из них лишь 2 млн. было наркозависимых, то в 1881 году население сократилось до 369 млн. чел., а уже 120 млн. стали наркоманами. За 40 лет убыль населения -12%. Можно с определенной долей уверенности заявлять, что Британской империей проводился геноцид китайского населения. Но чужой опыт ничему не учит. А наши партнёры как раз следуют проверенному сценарию. Методично и не спеша.

Лягушку нужно варить медленно. В 1993 году население России было 148 561 000 человек. В 2017 году уже 144 891 000 чел. без Крыма конечно. Итого минус 3 670 000 чел. за 24 года. Но это в среднем по больнице. Вместе с не очень русскими регионами Дагестаном, Чечнёй и Ингушетией. А теперь реальные цифры. Без розовых очков. Общее население Дагестана, Чечни и Ингушетии в 1993 году было 3 466 000 чел. В 2017 году 4 910 000 чел. Прирост свыше 40 %. Теперь цифры по России без этих не очень русских республик. 1993 год – 145 095 чел. 2017 год – 139 981 000 чел. Убыль населения уже 3.7% . Без всякой войны. Но это официальные цифры, взятые в открытых источниках. Если же смотреть на то, как загибаются малые города, как тысячами помирают деревни, то закрадывается мысли, что статистика врёт. Похоже, что методика англосаксов работает успешнее. Гораздо успешнее. При этом и деньги зарабатываются. И Страна – конкурент планомерно слабнет, вырождается. Красота. Куда спешить. Всё двигается в правильном направлении.

Ты говоришь бороться. Так давай, попробуй встать вместе со мной. Попробуй не скакать на стадионах, а быть просто ответственным хотя бы за собственных детей, за собственное здоровье, за жену, за свой двор.

Это реальное сопротивление, а не соплежуйство. Если все так начнут бороться, то страну будет не узнать уже через 25 лет. Также как сейчас не узнать Китай. Который жестко вымел из страны всю наркоту 60 лет назад. И страна улетела в космос. Но пар выходит в свисток. Так много лозунгов, так много писанины в интернете и пафосных слов. Но дел нет. Есть мечтания и стенания. Дела должны быть. Дела.

Понять то, что мы сделали с женой вырастив семерых детей могут немногие. Я остался в живых. Сохранил Веру. У меня 4 сына, трое дочерей. У них тоже будут дети. Я буду жить в них и через 100 лет. А будут ли жить англосаксы с их культом голубизны?

Володар Иванов

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10586994.html

Метки: Запад, истории, люди, общество, политика, Россия, семья

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11 Комментариев » Оставить комментарий


  • 12321 10095
    марина 5 сентября 2020 в 9:43

    да ,вот это мужик и всякой хренотенью ,как эзотерика он не страдает и писанину про рептилоидов не читает .Ему не нужно думать ,как себя усовершенствовать ,он просто работает ,нарожали детей ,потом куча внуков ,куча домов и бань.Мысли светлые ,а не скучные и всё -нет рядом отрицательной энергии.Но это подвиг-и 4 га земли обработать и семерых поднять,гораздо проще в городе -от завода ,рынка до дивана с пивом и футболом.Как такие рождаются ,в каких семьях ,кем воспитываются -отцом или школой с государством.

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    5
  • 1745 1441
    Андрей Попов 5 сентября 2020 в 10:35

    Пусть не выделывается. И таких задушат. Экономически. Когда будет команда. Налоги на жильё о которых Левашов в 2010 году писал, просто они пока не полностью работают. Уже есть законы с резиновыми формулировками о налогах на каждую курицу и яблоню, тоже пока не работают. Только в тайгу, как Лыковы. Когда всё оцифруют. всех прочипирут или биометризируют, кредитную линию по налогам будут открывать автоматически. А законы о долговом рабстве уже на подходе, в Англии уже приняли.

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    2
  • 1818 1674
    Виктор 5 сентября 2020 в 10:41

    Мне аж стыдно стало за себя, что я время теряю на свои “писульки”, хорошо что на работе и, время есть, а так бы пришлось денег просить, за свою писанину. Молодец мужик! в том числе и за то, что нашёл время поделится своим примером с остальными.

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  • 0 0
    Ратибор 5 сентября 2020 в 11:09

    Статья от кремлёвского полит технолога Матвейчева Олега https://matveychev-oleg.livejournal.com/10586994.html уже должна навести на размышления. Но а то что мужик родил много детей – это хорошо и вырастил. Но сам же он и прокололся. Написав пример Китая не сказал как так получилось,что маленькая страна Англия с другого края материка поставила на колени большую страну Китай. И как я понимаю многие догадываются , что одна из причин это военно-техническое превосходство. Так что жить вне города – это здорово, но мы должны понимать, что живём в цивилизации, где наука и технический прогресс создаётся в городах, а не в деревнях. Кстати , можно по разному относиться к большевикам, но многие из них это понимали, поэтому и была проведена индустриализация. В результате победа в ВОВ. А Матвейчев предлагает стать американскими индейцами. Думаю не надо пояснять, что стало с ними.

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  • 8407 6613
    Мирослава 5 сентября 2020 в 11:09

    У него такая позиция.Крестьянская.Правильная для него.Кто-то воспитывает и учит.Кто-то лечит.Все не могут и не должны выращивать пшеницу и строить дома.Кто-то должен лечить, кто-то кормить народ, делая пироги, а кто-то воевать за правое дело.Ибо не у всех есть крестьянская закваска и дел, настоящих дел в мире достаточно.Остальным куда деваться? Всем в родовые поместья переехать и скотину содержать?! Он прав.Но от жизни Всем в Родовых поместьях не спрячешься.Кто-то на завод должен идти, фабрику, ВУЗ и поликлинику. Просто Власть не народная и это нужно нужно повторять каждый день, пока в башке не созреет вывод.В Шею ЕЁ!”Которые тут Временные? Слазь!
    Кончилось ваше время!”.

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    0
  • 14751 8865
    Maleos 5 сентября 2020 в 11:21

    Напомнил тех шатёров на Украине, когда жыдосаксы Януковича свергали. Им говорят: “Мужики, в Киеве интервенты, надо Родину спасать!”……. “Не, мужики, нам семьи кормить надо, мы лучше работать пойдём”… Да бог с ним, пусть работает да дома с теплицами себе строит… Россия не Украина – есть кому Родину спасать…

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  • 5129 3818
    Walentin 5 сентября 2020 в 12:10

    Каждый человек может сделать что-то важное для общего дела. Поскольку у нашего государства теперь нет никакой цели куда мы двигаемся, и какое общество строим, то единственная возможность удержаться и не упасть – это, чтоб каждый решил для себя куда ему двигаться и к какой цели. Тогда общий вектор целей в обществе, возобладает над любыми целями навязанными извне или свыше.

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