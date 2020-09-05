1985-1991. «Glasnost und Perestroika».1990. Западные звезды в Москве
На открытии Московского «Праздника Музыки».
В частном самолете, доставляющем участников в Москву, слева направо: певец Эдди Митчелл в темных очках, Жак Ланг, скрипачка Катрин Лара и музыкант Шарлели Кутюр, Ален Делон
В частном самолете, доставляющем участников в Москву, слева направо: певец Эдди Митчелл в темных очках, Жак Ланг, скрипачка Катрин Лара и музыкант Шарлели Кутюр, Ален Делон
В частном самолете, доставляющем участников в Москву, слева направо: Катрин Лара и Эдди Митчелл сидят, Ален Делон опирается на спинку сиденья и болтает с ними
Участники фестиваля на Красной площади
Жак Ланг и его жена Моник в темных очках позируют на Красной площади
Ален Делон в солнечных очках и Моник, жена Жака Ланга в клетчатом пальто, гуляют по Красной площади
Жак Ланг и Ален Делон в солнечных очках гуляют по улицам города. за ними следуют московские чиновники. 21 июня
Ален Делон пожимает руку музыканту в форме
На переднем плане слева направо Эдди Митчелл, Катрин Лара,Жак Ланг, Шарлели Кутюр, неизвестный мужчина, Ален Делон
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