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1985-1991. «Glasnost und Perestroika».1990. Западные звезды в Москве

08:52. 5 сентября 2020 208 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

На открытии Московского «Праздника Музыки».

В частном самолете, доставляющем участников в Москву, слева направо: певец Эдди Митчелл в темных очках, Жак Ланг, скрипачка Катрин Лара и музыкант Шарлели Кутюр, Ален Делон


В частном самолете, доставляющем участников в Москву, слева направо: певец Эдди Митчелл в темных очках, Жак Ланг, скрипачка Катрин Лара и музыкант Шарлели Кутюр, Ален Делон


В частном самолете, доставляющем участников в Москву, слева направо: Катрин Лара и Эдди Митчелл сидят, Ален Делон опирается на спинку сиденья и болтает с ними


Участники фестиваля на Красной площади


Жак Ланг и его жена Моник в темных очках позируют на Красной площади


Ален Делон в солнечных очках и Моник, жена Жака Ланга в клетчатом пальто, гуляют по Красной площади


Жак Ланг и Ален Делон в солнечных очках гуляют по улицам города. за ними следуют московские чиновники. 21 июня


Ален Делон пожимает руку музыканту в форме


На переднем плане слева направо Эдди Митчелл, Катрин Лара,Жак Ланг, Шарлели Кутюр, неизвестный мужчина, Ален Делон


Джейн Фонда в Москве


Дзуккеро в Москве


Источник: https://humus.livejournal.com/7381410.html

Метки: искусство, история, Москва, Россия, фото

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