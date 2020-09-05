1985-1991. «Glasnost und Perestroika».1990. Западные звезды в Москве

На открытии Московского «Праздника Музыки».



В частном самолете, доставляющем участников в Москву, слева направо: певец Эдди Митчелл в темных очках, Жак Ланг, скрипачка Катрин Лара и музыкант Шарлели Кутюр, Ален Делон



В частном самолете, доставляющем участников в Москву, слева направо: певец Эдди Митчелл в темных очках, Жак Ланг, скрипачка Катрин Лара и музыкант Шарлели Кутюр, Ален Делон



В частном самолете, доставляющем участников в Москву, слева направо: Катрин Лара и Эдди Митчелл сидят, Ален Делон опирается на спинку сиденья и болтает с ними



Участники фестиваля на Красной площади



Жак Ланг и его жена Моник в темных очках позируют на Красной площади



Ален Делон в солнечных очках и Моник, жена Жака Ланга в клетчатом пальто, гуляют по Красной площади



Жак Ланг и Ален Делон в солнечных очках гуляют по улицам города. за ними следуют московские чиновники. 21 июня



Ален Делон пожимает руку музыканту в форме



На переднем плане слева направо Эдди Митчелл, Катрин Лара,Жак Ланг, Шарлели Кутюр, неизвестный мужчина, Ален Делон



Джейн Фонда в Москве



Дзуккеро в Москве





Источник: https://humus.livejournal.com/7381410.html