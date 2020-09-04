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Жириновский предложил Литве вернуть часть территории Белоруссии

19:00. 4 сентября 2020 105 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Фото: globallookpress.com
Владимир Жириновский раскритиковал позицию Вильнюса в отношении Минска, передает РИА Новости.
“Литва ведет себя крайне активно в отношении Белоруссии. Практически открытым текстом говорят о разделе Белоруссии без (Александра) Лукашенко. Мечтают о Речи Посполитой”, — написал он в Telegram.
При этом лидер ЛДПР напомнил, что сейчас Литва живет по конституции 1938 года, когда столицей страны был не Вильнюс, а Каунас. Нынешняя же столица вошла в состав Литвы уже позднее.
“Но ведь Литва после 1989 провела полную десоветизацию. Так что раз речь об историческом ревизионизма, то Литве, ради чистоты совет, нужно не брать, а отдать Белоруссии и Вилнюс и Клайпеду”, — отметил политик.
Накануне президент Александр Лукашенко заявил, что Литве следует заниматься своими проблемами и не лезть в дела соседей, которые к ней хорошо относились и “в какой-то степени кормили и кормят”.
Подобную реакцию политика вызвало заявление главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, который сообщил, что Вильнюс утвердил план помощи жителям Белоруссии. Этот план предусматривает оказание помощи в трудоустройстве на территории Литвы и содействие в получении виз.

Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/54033-zhirinovskiy-predlozhil-litve-vernut-chast-territorii-belorussii.html

Метки: в мире

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